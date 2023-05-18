Türkiye'nin İlk Uzay Yolculuğu 2023'ün Son Çeyreğinde Yapılacak

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için asil aday seçilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 pilotu Alper Gezeravcı, teorik eğitimlerinin sürdüğünü ve planlanan takvime göre uzay yolculuğunun 2023'ün son çeyreğinde yapılacağını belirtti. Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK iş birliğinde hazırlanan 'Milli Uzay Programı' kapsamında gerçekleştirilecek uzay yolculuğunda en az bir Türk vatandaşı bilimsel çalışmalar yapmak üzere uzaya gönderilecek.

TÜRKİYE'nin ilk uzay yolculuğu için asil aday seçilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 pilotu Alper Gezeravcı (44), teorik eğitimlerinin sürdüğünü belirterek, planlanan takvime göre uzay yolculuğunun 2023'ün son çeyreğinde yapılacağını belirtti.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde hazırlanan 'Milli Uzay Programı' kapsamında; en az bir Türk vatandaşının bilimsel çalışmalar yapmak üzere uzaya gönderilmesi amaçlandı. Başvurularda uzaya çıkacak ilk Türk uzay yolcularının isimleri, 29 Nisan 2023'te Teknofest İstanbul'da açıklandı. Asil uzay yolcusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 pilotu Alper Gezeravcı, yedek uzay yolcusu ise Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de çalışan sistem mühendisi Tuva Cihangir Atasever (31) oldu. Gezeravcı ve Atasever, uzay görevleri ile ilgili ABD'ye eğitime gönderildi.

'ERİŞİLMEZ HAYAL OLARAK İZLERDİK'

TÜBİTAK Bilim Genç Youtube kanalında Gezeravcı ve Atasever, soruları yanıtladı. Gezeravcı, seçilme aşamasında yaşadığı hisleri paylaşarak, "Ülkemizdeki gençler olarak bizim hayalimizin limiti, gökyüzünde görebildiğimiz uçaklara erişebilmekti. Bir astronot filmini hep uzaktan erişilemez bir hayal olarak izlerdik. Ülkemizin bu noktada almış olduğu kararın en büyük etkisi, günümüzün çocuklarına, gelecek nesillere, artık hayallerinin sınırını uzaya taşıyabilecek imkanı verebiliyor olmasıdır. Bu açıdan çok değerli ve bu hayale erişme mutluluğu da hakikaten tarif edilemez" dedi.Gezeravcı, uzay görevi kapsamında ABD'de teorik eğitimlerinin sürdüğünü söyledi. Takviminin belirlendiğini belirten Gazeravcı, planlamaya göre; uzay yolculuğunun 2023'ün son çeyreğinde gerçekleştirileceğini söyledi.

'CİDDİ TARAMALARDAN GEÇTİK'

Atasever, uzay yolculuğu için birçok testten geçtiklerini belirterek, "İlk başvuruyu yapmamızdan sonucun açıklanmasına kadar geçen süreç 6-7 ayık bir süreçti. İlk etapta kapsamlı bir form doldurduk. Sağlık kriterleri, eğitim geçmişi, teknik yetkinlikle alakalı oldukça kapsamlı kriterler vardı. Ön elemeyi geçen insanlar, birtakım online testlere tabi tutuldu. Analitik düşünme, zeka, kişisel eğilimler gibi birtakım online testlere maruz bırakıldık" diye konuştu. Daha sonra mülakatların başlandığını aktaran Atasever, "Çok ciddi fiziksel ve sağlık taramalarından geçtik. Sağlık Bilimleri Üniversitesi de bu konuda bize destek oldu. Belli çevresel testlerden de geçtik, alçak basınç odasına girdik. Bunların hepsinden geçtikten sonra da ABD'nin belki de en tecrübeli astronotlarından olan bir astronot gelip, bizi ek bir mülakata tabi tuttu. Ondan geçtikten sonra da 2022 yılının sonunda süreç tamamlanmış oldu" dedi.

'BİYOTEKNOLOJİK DENEYLER PLANLIYORUZ'

Uzayda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Atasever, çok geniş yelpazede deneyler gerçekleştireceklerini belitti. İnsan biyolojisi konusunda deneylerin yapılacağını söyleyen Atasever, "Şu anda uzay istasyonunda 3D yazıcılarla insan dokusu çıkarma üzerine deneyler yapmış vaziyetteler. Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde uzayda bir böbrek, bir kalp veya ihtiyaç duyulan bir doku, print edilip yeryüzüne gönderilmiş olacak. Bu gelecekten çok uzak değiliz. Biz de bu gelişmelerden geri kalmamak adına biyoteknolojik alanında deneyler gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'DİRAYETLE PEŞİNDEN KOŞMAMIZ GEREKİYOR'

Uzay konusunda çalışmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan Atasever, Türk insanının potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyerek, "Hiçbir eksikliğimiz yok. Belki tek eksiklik olarak niteleyebileceğim şey; bizim hedef koyup, o hedefe inanç, dirayet ve umutla koşmamız gerekiyor. Planlarımızı net bir şekilde belirleyip, yoldan sapmamamız gerekiyor. Aklımıza koyup başaramayacağımız herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hepsini yapabilecek zekaya ve mali kuvvete sahibiz. Cesur hayaller kurup, dirayetle o hayallerin peşinden koşmamız gerekiyor" diye konuştu. Atasever ayrıca yıl sonunda yapılması planlanan uzay yolculuğun yaklaşık 7 saat ile 39 saat arasında değişebildiğini aktardı. (DHA)