Türkiye'nin İlk Uzay Yolcuları Belli Oldu

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu için Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever seçildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzay yolcularıyla bir araya geldiği toplantıda, adayların ülkemizin ileride adım atacağı insanlı uzay görevleri için öncü olacaklarını belirtti.

TÜRKİYE'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için 36 bin kişi arasından Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever seçildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk uzay yolcularıyla bir araya geldiği toplantıda, "Ülkemizin ileride adım atacağı insanlı uzay görevleri için öncü olacaklar" dedi. İki uzay yolcusu da, duydukları gururu ifade ederken, onları aileleri de yalnız bırakmadı.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için binlerce kişi arasından seçilen bir asil, bir yedek olmak üzere iki aday belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2023'te Türkiye'nin ilk uzay yolcularından asil ismin 44 yaşındaki Alper Gezeravcı ve yedek ismin 31 yaşındaki Tuva Cihangir Atasever olduğunu duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk uzay yolcuları ile basın toplantısı düzenledi. Bakan Varank, "İnşallah Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edecekler. Adaylarımız dört dörtlük adaylar, hiçbir eksiklikleri yok. İleride çok büyük gurur yaşatacaklar" diye konuştu.

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AİLELER DE ÇOCUKLARININ HEYECANINA ORTAK OLDU

Baba Zakir Atasever ise, "Hem mutlu hem gururluyum. Sadece bize değil tüm çevremize, ülkemize, milletimize, insanlığa bu güzel çalışmalarla katkı yapacağı için mutluyum. Bu kadar büyük ideallerin yanında riskleri bana göre ihmal edebiliriz. Ayaklarına taş değmesin, güle gitsinler, güle güle gelsinler" diye konuştu.