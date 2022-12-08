Türkiye'nin ilk süper kahraman evreninden yeni bilgiler geldi!

Söz konusu sinema olduğu zaman Türkiye ile ilgili en çok dile getirilen durum, süper kahramanlar oluyor. Ancak uzun zamandır planlanan Türkiye'nin ilk süper kahraman evreni, ilk dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziyle ilgili birkaç bilginin dışında bugün, dizinin oyuncu kadrosu belli oldu.

Altay dizisinin yönetmen koltuğunda Bobby Roth yer alıyor

Son yıllarda Türkiye'nin süper kahraman eksikliği dijital platformlar üzerinden yayınlanan dizilerle giderilmeye çalışılıyor. Öte yandan Türkiye'nin süper kahraman evreni ile ilgili birtakım iddialar ortaya çıktı. Uzun zamandır planlama aşamasında olan sinematik evrenin ilk dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu.

Yaklaşık dört yıldır Türkiye'nin ilk süper kahraman evreni olan T-World, zaman zaman gündeme geldi. Evrenin ilk dizisi olarak izleyici karşısına çıkacak olan dizi "Altay" ile ilgili yeni detaylar da beraberinde geliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Altay dizisinin oyuncu kadrosunda, Cem Özer, Batuhan Ayar, Aslı Sümen, Beste Kökdemir, Elif Doğan, Cemil Büyükdöğerli, Toprak Sergen, Muhammet Uzuner ve Çetin Sarıkartal gibi isimler yer alacak.

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Bir başka bilgiye göre Altay dizisi toplam 4 sezon ve 26 bölümden oluşacak. Bunun yanı sıra günümüzde geçeceği iddia edilen dizinin 2023 yılında yayınlanacağı belirtiliyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise sinema dünyasının önemli bir ismi olan Bobby Roth yer alacak. Bobby Roth, daha önce Marvel'ın 'Agents of S.H.I.E.L.D' dizisi, Prison Break ve Lost gibi yapımlarda yönetmenlik yaptı.

Dizi, yalnızca Türk değil, dünya kültürlerine de yer verecek. Bunun dışında dizide Altay'ın yanında "Rumi", "Nazar", "Su Perisi" ve "İnsan Tamircisi" de yer alacak. Ayrıca toplam dört tane kötü karakter olacağı iddia ediliyor. Bu karakterler ise ölümlü karakterler olmalarının yanı sıra son teknolojiden güç alacak.

Genel olarak T-World evreninde ise toplam 35 süper kahraman yer alacak. Bu kahramanların hiçbiri ölümsüzlük gibi güçlere sahip olmayacak. Ayrıca süper kahramanlar, salgınlar, savaşlar ve çevresel sorunlar gibi zorluklara karşı mücadele edecek.

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