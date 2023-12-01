Türkiye'nin İlk Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) Karabük Üniversitesi'nde Gerçekleştirilecek

Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) 2-3 Mart 2024'te Karabük Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Sosyalfest ile dünyanın sorunlarına çözüm üretecek yenilikçi yaklaşımların ortaya çıkarılmasını veya sorun çözücü sosyal modellerin üretilmesini teşvik eden, ortaya koyan bir yaklaşım içinde olacaklarını söyledi.

Festivale ilişkin bilgi veren Kırışık, şunları kaydetti:

"Sosyalfest'in en kritik noktalarından biri; çok bilinmeyen, bizim de tanımlamak noktasında çaba gösterdiğimiz ve tanımladığımız sosyal model kavramını ihtiva etmektedir. Sosyal model, kadim bir medeniyetin mirasçısı olarak bizlerin geçmişten bugüne ürettiğimiz ve halen üretmeye devam ettiğimiz tarihimizin, kültürümüzün ve insanımızın şekillendirdiği milli değerlerimizi evrensel bir bakış açısıyla yorumlayarak, gelecek nesillere aktaracak özgür ve geniş bir ufkun ürünü olarak sosyal unsurların ta kendisidir.

Toplumsal yaşamın soyut aktörleri olan bu sosyal unsurlar, birlikte yaşama kültürümüzün sonunda ortaya çıkan tarihi gerçekliklerin ve ahlaki değerlerimizin biçimlendirdiği sosyal bağlarımızdır. Sosyalfest ile bu bağları insanlığın faydasına sunmak istiyoruz. Bunu, milletimiz adına yerine getirmemiz gereken büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz."

Kırışık, Sosyalfest'in itici gücünün ve ruhunun, dünyaya geçmişinden aldığı öz güvenin penceresinden bakan, çağın gerçekleriyle yüzleşerek bunları analiz eden ve rasyonel çözüm üreten gençler olduğunu sözlerine ekledi.

50 alanda etkinliklerin düzenleneceği festivalle sosyal bilimler sahasında Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı sorunlara çözüm üretecek yeni sosyal modellerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Üniversite kategorisinde 5, lise kategorisinde 6, ortaokul kategorisinde ise 3 alanda yapılacak etkinlikle ilgili detaylı bilgiye, "sosyalfest.org" internet sitesinden ulaşılabilir.