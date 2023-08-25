Türkiye'nin İlk Prizmatik Pil Fabrikası Açılıyor

Türkiye'nin özel sektördeki ilk ve tek prizmatik tek tip Lityum-Demir Fosfat pil hücresi Giga fabrikası 29 Ağustos'ta Ankara'da açılıyor. Fabrikada enerji depolama çözümleri de üretilecek.

Türkiye'nin özel sektördeki ilk ve tek prizmatik tek tip Lityum-Demir Fosfat pil hücresi Giga fabrikası 29 Ağustos'ta Ankara'da açılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kontrolmatik Teknoloji bünyesindeki Pomega Enerji Depolama Teknolojileri AŞ, dev yatırımını tamamladı.

Polatlı'da 100 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada, Lityum-Demir Fosfat(LiFePO4) prizmatik pil hücresi ve batarya paketi yanı sıra uçtan uca tüm enerji depolama çözümleri de üretilecek.

Ürün, enerji santrallerinde, ulusal şebekelerde, üretim tesislerinde, evlerde, elektrikli kara taşıtları ve deniz taşıtlarında kullanılabilecek.

İlk fazı olan yıllık 500 megavatsaatlik üretim kapasitesinin ağustos ayı sonunda devreye girmesinden sonra 2024 yılında tüm fazlar tamamlanarak yıllık kapasite 3 gigavatsaate ulaşacak.

Pomega, bu üretimiyle Türkiye'de her geçen gün artan enerji depolama çözümleri ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması ve gelişmesi bakımından önemli bir etkene sahip enerji depolama sistemleri Avrupa'nın yeşil mutabakat eylem planını ile hedeflenen yeşil dönüşümün gelişmesinde de öncü bir rol oynayacak.

Bu doğrultuda Kontrolmatik Teknoloji iştiraklerinden birisi olan Pomega Enerji Depolama şirketi ile faaliyete geçirdiği enerji depolama sistemleriyle yeşil mutabakat eylem planında birinci sırada yer alan karbon salınımı ve küresel ısınma gibi konularda çevreye verilen zararı azaltmaya yarayacak çözümler sunacak.

Pomega, Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir yatırımı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Güney Carolina'da yapım aşamasındaki fabrika, ABD'de dört gözle bekleniyor.