Türkiye'nin ilk kuantum araştırma merkezi kuruluyor!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bugün yaptığı açıklamada Türkiye'nin ilk kuantum araştırma merkezi için çalışmaların başladığı söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından geçtiğimiz yılında başlatılan 8 AR-GE projesi için Başkanlık binasında bir imza töreni düzenlendi. Burada Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kuantum araştırma merkezi ve bilgisayarları üzerine yapılan çalışmaları paylaştı.

İlk kuantum araştırma merkezi kuruluyor! Hedef kuantum bilgisayarları

Kuantum bilgisayarları aslında temel olarak veri üzerinde işlem yapmak için bindirme ve dolaşma gibi kuantum-mekanik fenomenin doğrudan kullanımını sağlayan teorik hesaplama sistemlerini kullanan bilgisayarlardır.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ortaya koyulan hedef ise Lidar ve Kudar projeleri neticesinde görünmez hedefleri ifşa eden, körleştirilemeyen ve sahada oyun değiştiren sonuçlara ulaşmak. Bunu sağlamanın yolu da kuantum bilgisayarlarından geçiyor. Bu nedenle ilk somut adımların atıldığı ve kuantum araştırma merkezi için çalışmaların başladığı söylendi.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kuantum alanında bir süredir devam eden çalışmalarımızı artık projelendirip, adımlarını atmak üzere harekete geçtiğimizi bildirmek istiyorum. Kuantum teknolojileri artık bir konuşma mevzusu olmaktan çıkarıp somut projelerin başlangıcını yapmış oluyoruz. Ülkemizin ilk Kuantum Araştırma Merkezi faaliyetini yakında başlatmayı düşünüyoruz.

Teknoloji öngörüleri doğrultusunda belirlenen teknoloji alanlarındaki teknik ve taktik ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla son ürün teslimatı içermeyen, analiz veya prototiplerde doğrulanan, teknik gösterimler içeren proje önerilerinin firma/kurum/kuruluşlardan alındığı geniş alan çağrılarına çıkıyoruz.

Bu çağrılarla ihtiyaç duyulan yeni teknolojilere daha hızlı ve dünya ile eş zamanlı erişim sağlamayı amaçlıyor, akademisyenlerimizin bilgi birikimi ve tecrübelerinin kritik teknolojilere yönelmesini ve aynı konuda farklı teknolojiler kullanılarak birden fazla proje yapılmasına imkan sağlanmasını hedefliyoruz.Çok yüksek bütçeli olmayan geniş alan çağrıları kapsamındaki projelerden, küçük ölçekli prototipler, teorik ve deneysel sonuçlar gibi ispatlanmış çıktılar bekliyoruz.

Yaklaşık bir yıl süren seri toplantıları içeren, yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen OTAĞ faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan her bir alt teknoloji konusu için başta kritiklik, dünyadaki durum, insan kaynağı, altyapı, çift kullanım (askeri ve sivil alanda) ve Başkanlığımız tarafından yürütülen tedarik projelerine uygulama kriterleri başta olmak üzere belirli önceliklendirme analizleri yapıyoruz.

AR-GE Teknoloji Yol Haritası ile belirlenen temel teknoloji ve geleceğin harp konseptini şekillendirme vizyonu doğrultusunda ülkemizi öncü yapacak ileri teknoloji projeleri desteklenmektedir. AR-GE projelerimizde platform üretici firmalardan KOBİ'lere, araştırma merkezlerinden üniversitelere kadar geniş bir yetenek havuzundan faydalanılmaktadır.

Söz konusu paydaşların işbirliği içinde oluşturulacak modeller özellikle teşvik edilmektedir. Bu şekilde sektördeki büyük ölçekli firmalara sistem entegrasyonu, KOBİ'lere alt sistem ve bileşen geliştirme faaliyetleri, araştırma kurumları ve üniversitelere ise temel ve uygulamalı araştırma faaliyetleri verilerek ihtiyaç duyulan teknolojilerin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede oluşan işbirliği ve sinerji ile sektörün sürdürülebilir büyümesinin sağlanması ve rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

Kuantum alanında bir süredir devam eden çalışmalarımızı artık projelendirip, adımlarını atmak üzere harekete geçtiğimizi bildirmek istiyorum. Kuantum teknolojileri artık bir konuşma mevzusu olmaktan çıkarıp somut projelerin başlangıcını yapmış oluyoruz.

Lidar ve Kudar projelerimiz kuantum teknoloji ile görünmez hedefleri ifşa eden, körleştirilemeyen, aldatılamayan sahada oyun değiştirici projeler olacaktır. Klasik radarlar tarafından tespit edilemeyen hedeflerin tespiti ülke savunması için kritik öneme sahiptir.

Lidar ve Kudar projeleri ile kritik bir teknoloji alanına doğru adım atmış, kritik bir eşiği dünyanın birçok ülkesinden önce aşmış olacağız. Bu alanda önemli adımlar atılacaktır. Kuantum teknolojilerinde nihai hedefimiz ise kuantum bilgisayarlardır."