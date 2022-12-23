Türkiye'nin ilk jet motorlu savaş uçağı hangardan çıktı!

Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu savaş uçağı olan ve de özellikleri ile yeni nesil rakiplerini aratmayan Hürjet, hangardan çıktı.

Yerli savaş uçağı geliştirme programları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Milli Muharip Uçak için ilk görseller paylaşıldı. Bugün ise Hürjet isimli, jet motorlu yerli ve insanlı savaş uçağı hangardan çıktı. İşte Hürjet özellikleri, ilk uçuş ve envantere giriş tarihi…

Hürjet özellikleri, ilk uçuş ve envantere giriş tarihi!

Türkiye, bölgesinin en büyük ve güçlü ordusuna sahip. Fakat bu durum ihtiyaçlarının da aynı oranda büyük olmasına neden oluyor. Üstelik dahil olduğu F-35 gibi programlardan çıkarılması ve ambargolara maruz kalması nedeniyle savunma sanayii üzerine düşen yük giderek arttı.

1?? Türkiye'nin ilk jet motorlu "insanlı" savaş uçağı 2?? Hürkuş ile MMU arasında konumlanıyor 3?? Asli görevi eğitim, devriye ve hava desteği 4?? İlk uçuş: 18 Mart 2023 5?? Envantere giriş: 2025 6?? Yeni nesil küçük F-16 diyebiliriz. pic.twitter.com/JFIPnsUEjl — M. Can AKA (@mcaka_17) December 23, 2022

Beşinci nesil jet avcı uçağı olan Milli Muharip Uçağın (MMU), ya da bilinen adıyla TFX'in bir anlamda öncülü ve yolunu açacak olan Hürjet, özellikleri itibariyle harbe hazırlık geçiş eğitimi ve yakın hava desteği görevlerinde kullanılacak.

Türkiye'nin en güçlü milli havacılık motoru tanıtıldı!

Tabii bu uçak, her ne kadar bulunduğu sınıf itibariyle eğitim amaçlı olsa da son teknoloji donanıma sahip olacak. Yani kokpite geçtiğimiz zaman F-35'te bulunan sistemlere benzer bir yapı ve dizayn göreceğiz. Üstelik platform olarak tıpkı Atak helikopterlerinde olduğu gibi gelecek nesillerin ve farklı sınıflardaki jetlerin öncülü olarak yol açacak.

Örneğin TFX, yani Turkish Fighter olarak bilinen fakat son dönemde MMU (Milli Muharip Uçak) olarak adlandırılan modelde kullanılması planlanan pek çok teknolojik aksam ve donanım ilk olarak Hürjet'te kullanılacak. Bu da MMU gibi projelerin kısa sürede peş peşe gelmesini sağlıyor.

Bugün itibariyle hangardan çıkan Hürjet için açıklanan ilk uçuş tarihi 18 Mart 2023. Yapılacak kapsamlı testlerin ardından envantere girişi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanımına başlanması ise 2025 yılında gerçekleşecek. Ayrıca Hürjet'te kullanılması planlanan Türkiye'nin en güçlü milli havacılık motoru TEI TF-10000'in detaylarını buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Hürjet özellikleri:

Uzunluk: 13,6 m

Kanat açıklığı: 9,5 m

Yükseklik: 5,1 m

Kanat alanı: 35 m2

Itki: 17.600 Ib

Servis tavanı: 13.700+ m/ 45.000+ ft

Kesintisiz dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach

Tırmanma oranı: 39.000 fpm

Menzil: 2200+ km

Yük Kapasitesi: 2721 kg

Azami hız: 1.4 Mach

G limitleri: +8g / -3g

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