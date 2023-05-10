Türkiye'nin ilk elektrikli anahat lokomotifi Avrupa ve dünyadan görüşme teklifleri alıyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk elektrikli Eskişehir-5000 anahat lokomotifinin testleri tamamlanmadan bazı ülkelerden görüşme teklifi aldıklarını belirterek, 'Bu lokomotif, Avrupa Birliği'nde demir yollarında karşılıklı işletilebilirlik anlaşmasına, şartnamesine uygun olarak belgelendirilmiş oldu. Bu bize sadece Türkiye'deki kendi hattımız değil, Avrupa ve dünyanın muhtelif yerlerinde kullanılabilir hale gelecek. Nitelim daha testleri bitmeden bile Avrupa'dan, dünyanın muhtelif yerlerinden görüşme teklifleri geldi' dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk elektrikli Eskişehir-5000 anahat lokomotifinin testleri tamamlanmadan bazı ülkelerden görüşme teklifi aldıklarını belirterek, "Bu lokomotif, Avrupa Birliği'nde demir yollarında karşılıklı işletilebilirlik anlaşmasına, şartnamesine uygun olarak belgelendirilmiş oldu. Bu bize sadece Türkiye'deki kendi hattımız değil, Avrupa ve dünyanın muhtelif yerlerinde kullanılabilir hale gelecek. Nitelim daha testleri bitmeden bile Avrupa'dan, dünyanın muhtelif yerlerinden görüşme teklifleri geldi" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) Eskişehir tesislerinde üretilen, Türkiye'nin ilk elektrikli Eskişehir-5000 anahat lokomotifinin isim tescil törenine katıldı. Lokomotifi inceleyen Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kamu işçilerine ilişkin yüzde 45'lik zam kararını hatırlatarak, "Sizlerin emeğinin karşılığını alması bizler için oldukça önemli. Sizler emeğinizin karşılığını alacaksınız ki, buradaki araçlar, yerli ve milli ürünler ortaya çıksın. Paramız burada, ülkemizde, Eskişehir'de kalsın. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle o gün 4 milyar lirayı aşkın eseri, hizmetin açılışını yapmıştı. Tam 99 eserimizi hizmete almıştık. Onlardan biri de E5000'di. Bu proje 2017 yılında desteklenme kararı alınan bir proje. Bugüne kadar Türkiye'de tasarlanmış en güçlü araç. E5000, 5 bin kilovat gücünde demektir. Proje başlangıcından bu yana, 157 mühendisimiz burada akıl teri akıttı. Lokomotifin muhtelif parçaları yaklaşık 115 yerli tedarikçiden temin edilerek yine cari açığın azaltılmasına büyük katkı sağladı. Lokomotifte kullanılan yerlilik oranı yüzde 65 ama inşallah bu rakamı yüzde 80'lerin üzerine çıkarma hedefimiz var" dedi.

Bakan Dönmez'in konuşmasının ardından TCDD 2. Bölge Müdürü Mahmut Civan ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Nadir Küpeli, EOSB'den Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi'ne demir yolu hattı yapılmasına ilişkin protokol imzaladı.