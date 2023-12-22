Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Ax3 uzay misyonu ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer alacağı Ax3 uzay misyonu ertelendi. Olumsuz hava koşulları ve SpaceX'in planlamalarındaki değişiklik nedeniyle Ax3'ün 17 Ocak 2024 tarihinde başlayacağı belirtildi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uçuşu 17 Ocak'a kaldı

Alper Gezeravcı, Axiom Space şirketinin gerçekleştireceği Ax3 misyonuyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek. SpaceX'in Falcon 9 ?roketiyle fırlatılacak ekipte dört kişi olması planlanıyor. Gezeravcı da uzay istasyonunda 14 gün kalarak Türkiye'nin ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olacak.

İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı #Ax3 Misyonu, olumsuz hava koşulları ve @SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024'e ertelendi. Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek. ??? https://t.co/1nwk4z5ig3 — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) December 21, 2023

Ancak yapılan açıklamaya göre, hava koşulları ve SpaceX'in fırlatma takvimi nedeniyle misyonun tarihi 17 Ocak'a ertelendi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 Misyonu, olumsuz hava koşulları ve SpaceX

planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024'e ertelendi" ifadelerini kullandı.

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Ertelenen görev, Türkiye'nin uzay tarihine geçecek kadar önemli bir adımı temsil ediyor. Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu unvanıyla uzay yolculuğuna çıkacak. 17 Ocak 2024 tarihine kadar hazırlıkların süreceği de bildirildi.

Alper Gezeravcı kimdir?

2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Alper Gezeravcı, 21 yıldır Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan bir F-16 pilotu. Hava Harp Okulu'ndan Elektronik Mühendisi olarak mezun olan Gezeravcı, yüksek lisansını ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması bölümünde yaptı.

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