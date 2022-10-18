Türkiye'nin gizli balistik silahı ortaya çıktı!

Roketsan tarafından geliştirilen yerli füzelere bir yenisi daha eklendi. Kısa menzilli balistik füze Tayfun, hedefini 12'den vurdu.

Türkiye insansız hava araçları alanında büyük bir ilerleme sağladığı için genelde SİHA'lar ve onlara özel geliştirilen mühimmatlar göz önünde oldu. Fakat Roketsan birçok farklı türde füze tipi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda gözlerden uzak bir şekilde geliştirilen Tayfun isimli balistik füze bugün ilk atışını gerçekleştirdi.

Yerli balistik füze Tayfun, ilk atış testinden başarıyla geçti!

Geçtiğimiz aylarda Savunma Sanayii Başkanı tarafından yapılan açıklamalar ile Roketsan üretimi yeni füzeleri ve özelliklerini paylaştık. Tabii 2021 ve 2022 içerisinde atış testleri yapılan ve bir kısmı halihazırda görevde bir kısmı da önümüzdeki dönemde envantere alınacak Atmaca, Bora ve Yıldırım füzelerinin de özelliklerine de yer verdik.

Fakat bugün karşımıza çıkan öncekilerden çok daha farklı. Roketsan tarafından büyük bir gizlilikle geliştirilen Tayfun isimli yerli kısa menzilli balistik füze ilk atış testini başarıyla tamamladı. 561 kilometre uzaktaki hedefini saatte 4.428 km/s hıza ulaşarak yalnızca 458 saniyede vurdu.

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NOTAM verilerine göre de bu süreçte yerden 90+ km irtifaya yükseldiğini görüyoruz. Yani uzayın sınırında seyir ederken hedefine yönelerek başarılı isabet gerçekleştirdi. Tabii menzili bugün vurulan hedeften çok daha yüksek. Henüz netleşmeyen bilgilere göre 800 km'ye kadar etkili görev gerçekleştirebiliyor.

Tabii hizmete hazır diğer füzelerin de menzilleri 2 ve 3. bloklar ile bir hayli yükseliyor. Örneğin Bora füzesi 300 km'ye yakın bir menzile sahip. Yıldırım füzesinin ise 150, 300 ve 900 km menzile sahip 3 farklı versiyonu bulunuyor. Hatta 2 bin 500 km menzile sahip Blok-IV'ün de geliştirme aşamasında olduğunu biliyoruz. Fakat şu an için herkesin gözdesi Tayfun.

*Türkiye'nin gizli silahı ortaya çıktı! *ROKETSAN üretimi kısa menzilli balistik füze Tayfun, 561 kilometre uzaktaki hedefe 458 saniyede ulaştı. *NOTAM verilerine göre bu süreçte 90+ km irtifaya kadar çıktı. #Tayfun #ROKETSAN pic.twitter.com/Qewzdi7Wc9 — M. Can AKA (@mcaka_17) October 18, 2022

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