Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 'Türkiye'de teknoloji girişimlerine yapılan yatırımı 5,3 milyar dolara yükselttik'

Take Off İstanbul Girişim Zirvesi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Fonların fonu mekanizmaları kurduk, eş finansman mekanizmaları kurduk ve son 5 yılda Türkiye'de teknoloji girişimlerine yapılan yatırımı 5,3 milyar dolara yükselttik. Önceki dönemlerde yılda 80-90 milyon dolar yatırım yapılırken teknoloji girişimlerine, şimdi yılda bir milyar doların üzerinde yatırım yapılıyor. Bu çok daha fazla teknoloji girişiminin doğmasını, Türkiye'de doğan, büyüyen teknoloji girişimlerinin de küreselleşme yolculuklarını hızlandırıyor" dedi.

İstanbul'da bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Take Off İstanbul Girişim Zirvesi'programının açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleşti. 10-11 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde (İFM) düzenlenecek zirveye Bakan Kacır'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, bakanlar, milletvekilleri, girişimciler ve çok sayıda ziyaretçi katıldı. Take Off İstanbul Girişim Zirvesi'nin tanıtım filmi ile başlayan program Anadolu Ateşi grubunun gösterisi ile devam etti. Açılış konuşmalarının ardından Bakan Kacır ve beraberindeki heyet, fuar alanında bulunan stantları gezdi.

'BÖLGENİN EN BÜYÜK GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2018 yılından bu yana Take Off'u gerçekleştiriyoruz. 2018'de, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in ilk yılında, Take Off bir yan etkinlik olarak gerçekleştirdiğimiz bir programdı. Fakat sonraki yıllarda Take Off büyüdü ve müstakil bir etkinlik haline geldi. Şimdi, bölgenin en büyük girişimcilik zirvesi. Bu yıl 40'tan fazla ülkeden 250'den fazla yatırımcı, 500'den fazla girişimci Take Off'ta buluştu. Hem Türkiye'nin teknoloji girişimleri hem de dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji girişimleri burada yatırımcılarla bir araya geliyorlar. Bu Türkiye'nin araştırma, geliştirme, inovasyon ve girişimcilik alanlarında geldiği seviyeyi de gösteriyor" dedi.

'20 MİLYAR DOLAR AR-GE HARCAMASI YAPILAN BİR ÜLKEYİZ'

Bakan Kacır, "Son 22 yıl, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi'nin adım adım inşa edildiği bir dönem oldu. Türkiye araştırma, geliştirme, inovasyon kabiliyetlerini yükseltti. 22 yıl önce yılda sadece 1,2 milyar dolar Ar-Ge harcaması yapılan bir ülkeyken, şimdi yılda 20 milyar dolar Ar-Ge harcaması yapılan bir ülkeyiz. Ar-Ge insan kaynağımız 29 bin'den 310 binin üzerine çıktı. Bu, teknoloji girişimlerinin doğmasını da hızlandırdı. O yıllarda 2 tane Teknoparkımızda 56 teknoloji şirketimiz vardı. Şimdi 103 Teknoparkımızda 12 bin'den fazla teknoloji şirketi var" ifadelerini kullandı.

'BURASI DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİ MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR'

Kacır, "Bu şirketlerin girişim sermayesi imkanlarıyla buluşmasını da mümkün kılıyoruz. Özellikle son 5 yılda girişim sermayesi fonlarını büyüttük. Kamu kaynaklarıyla teknoloji girişimlerine yapılan yatırımları daha yüksek bir ölçeğe taşıdık. Fonların fonu mekanizmaları kurduk, eş finansman mekanizmaları kurduk ve son 5 yılda Türkiye'de teknoloji girişimlerine yapılan yatırımı 5,3 milyar dolara yükselttik. Önceki dönemlerde yılda 80-90 milyon dolar yatırım yapılırken teknoloji girişimlerine, şimdi yılda 1 milyar doların üzerinde yatırım yapılıyor. Bu çok daha fazla teknoloji girişiminin doğmasını, Türkiye'de doğan, büyüyen teknoloji girişimlerinin de küreselleşme yolculuklarını hızlandırıyor. Biz Take Off'ta dünyanın dört bir yanından gelen parlak fikirlerin yatırımcılarla buluşmasını sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda Take Off büyümesini hızlandıracak. Yanıbaşımızda Atatürk Havalimanı var. Burası dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezine dönüşüyor. Orada bir Teknopark kurduk. Bütün bu adımlarla birlikte Türkiye'nin yıldızı girişimcilik dünyasında parlamaya devam edecek" diye konuştu.

'EKONOMİDE YAZACAĞIMIZ YENİ BAŞARI HİKAYESİNİN SAHİBİ TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ OLACAK'

Take Off'un aslında Türkiye'nin kendi Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunun dünya ile buluştuğu bir sahneye dönüştüğünü ifade eden Bakan Kacır, "O açıdan açıkçası burada olmak bize de enerji katıyor. Her yıl büyüyerek yoluna devam ediyor. İnanıyorum ki gelecekte Türkiye Milli Teknoloji Hamlesinde mesafe kat ettikçe ekonomide yazacağımız yeni başarı hikayesinin sahibi teknoloji girişimleri, girişimcilerimiz olacak. Biz de onların önünü açmaya, varsa önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz" dedi.