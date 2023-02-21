Türkiye'nin en çok satan 2. otomobili makyajlandı!
Teknoloji Haberleri
Makyajlı 2024 Renault Clio, İspanya'nın Valencia şehrinde reklam çekimleri sırasında görüntülendi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yıl Fiat Egea'nın ardından Türkiye'nin en çok satan 2. otomobili (41 bin 607 adet) olan, hatcback sınıfında lider konumunda bulunan Renault Clio, 2024 yılında makyajlanıyor. Son olarak İspanya'da gerçekleştirilen reklam çekimleri sırasında görüntülendi.
Makyajlı 2024 Renault Clio, reklam çekiminde görüntülendi!
Renault Clio, 2024 yılında yeni makyajlı kasası ile satışa çıkacak. Her ne kadar detaylı bir inceleme yapmış olmasak ve henüz tanıtılmadığı için görselleri olmasa da reklam filmi sırasında kaydedilen görüntüler kaba hatlarını görmemizi sağladı.
Aşağıdaki bağlantı üzerinden görebileceğiniz üzere yeni Renault Clio artık çok daha agresif tasarım hatlarına sahip. Özellikle ön tarafta yer alan far tasarımı Peugeot 208/308 tasarımını anımsatıyor. Dolayısıyla artık Renault'un da yumuşak hatları geride bırakarak Japon markaların tasarım trendine uyduğunu görüyoruz.
2023 Renault Clio fiyat listesi:
Full elektrikli Renault Kangoo ve Hybrid Austral ön inceleme! 2023 Renault Clio 1.0 teknik özellikleri: Silindir hacmi: 999 cc Maksimum hız: 160 km/s Beygir gücü: 65 HP 0-100 km hızlanma: 17.1 sn Maksimum tork. 95 Nm Uzunluk: 4050 mm Vites tipi: 5 İleri Düz Genişlik: 1798 mm Yakıt türü. Benzin Yükseklik: 1440 mm Şehir içi ortalama tüketim: 6.3 lt Şehir dışı ortalama tüketim: 4.2 lt Karma yakıt tüketimi: 5.0 lt Bagaj hacmi: 391 lt Yakıt deposu: 42 lt Not: Daha yüksek beygir gücüne sahip farklı motor seçenekleri bulunmaktadır. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Joy 1.0 SCe 65 bg459 bin 900 TLJoy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg565 bin TLTouch 1.0 TCe 90 bg525 bin TLTouch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg620 bin TLIcon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg669 bin 900 TL
Valencia Türkiye İspanya Renault Teknoloji Haberler
Full elektrikli Renault Kangoo ve Hybrid Austral ön inceleme!
2023 Renault Clio 1.0 teknik özellikleri:
Silindir hacmi: 999 cc
Maksimum hız: 160 km/s
Beygir gücü: 65 HP
0-100 km hızlanma: 17.1 sn
Maksimum tork. 95 Nm
Uzunluk: 4050 mm
Vites tipi: 5 İleri Düz
Genişlik: 1798 mm
Yakıt türü. Benzin
Yükseklik: 1440 mm
Şehir içi ortalama tüketim: 6.3 lt
Şehir dışı ortalama tüketim: 4.2 lt
Karma yakıt tüketimi: 5.0 lt
Bagaj hacmi: 391 lt
Yakıt deposu: 42 lt
Not: Daha yüksek beygir gücüne sahip farklı motor seçenekleri bulunmaktadır.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!