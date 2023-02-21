Türkiye'nin en çok satan 2. otomobili makyajlandı!

Geçtiğimiz yıl Fiat Egea'nın ardından Türkiye'nin en çok satan 2. otomobili (41 bin 607 adet) olan, hatcback sınıfında lider konumunda bulunan Renault Clio, 2024 yılında makyajlanıyor. Son olarak İspanya'da gerçekleştirilen reklam çekimleri sırasında görüntülendi.

Makyajlı 2024 Renault Clio, reklam çekiminde görüntülendi!

Renault Clio, 2024 yılında yeni makyajlı kasası ile satışa çıkacak. Her ne kadar detaylı bir inceleme yapmış olmasak ve henüz tanıtılmadığı için görselleri olmasa da reklam filmi sırasında kaydedilen görüntüler kaba hatlarını görmemizi sağladı.

Aşağıdaki bağlantı üzerinden görebileceğiniz üzere yeni Renault Clio artık çok daha agresif tasarım hatlarına sahip. Özellikle ön tarafta yer alan far tasarımı Peugeot 208/308 tasarımını anımsatıyor. Dolayısıyla artık Renault'un da yumuşak hatları geride bırakarak Japon markaların tasarım trendine uyduğunu görüyoruz.

2024 Renault Clio, İspanya/Valencia'da reklam çekimleri sırasında görüntülendi! Siz makyajlı kasayı nasıl buldunuz? #RenaultClio?? pic.twitter.com/he0Th9uOcf — M. Can AKA (@mcaka_17) February 21, 2023

2023 Renault Clio fiyat listesi: