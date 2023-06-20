Türkiye'nin en büyük oyun kuluçka merkezleri birleşti

YTÜ Yıldız Teknopark tarafından düzenlenen YTÜ GamesUP Launch Party, oyun ekosisteminin girişimci ve yatırımcılarını bir araya getirdi. YTÜ GamesUP çatısı altında oyun girişimcilerine yeni fırsatlar yaratmak amacıyla bir araya gelen Game Factory, Gamedev.ist ve Game Circle, girişimlere kuluçka ve hızlandırma desteklerinden insan kaynaklarına kadar birçok alanda destek sunacak. Etkinlikte iş birliklerinin yanı sıra, Türkiye'nin ilk yatırım DAO'su GFY DAO'nun da tanıtıldı. GFY DAO ile oyun alanında yatırımcılar için güvenli bir yatırım süreci hedefleniyor. Şeffaf ve güvenilir bir yatırım ortaklığı sunan GFY DAO ile blokzincir üzerinden erken aşama oyun şirketlerine yatırım yapılabilecek. Aynı zamanda girişimcilerle yatırımcıları buluşturan etkinlikte aralarında Enis Kirazoğlu'nunda bulunduğu 4 girişimci yatırım için projelerini anlattı.

"10'A YAKIN STARTUP'A YATIRIM YAPMAYI PLANLIYORUZ"

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, "Bugün GamesUP Launch Party'deyiz ve 3 lead (önder) partnerimizle birlikte süper fırsatları kamuoyuyla buluşturuyoruz. GamesUP ile 10 binden fazla üye, 200 start-up'ımız ve milyar dolarlık da bir değere eriştiğimiz büyük bir ekosistemimiz var. Diğer yandan yine partnerlerimizle birlikte oluşturduğumuz çok büyük bir komünite var. Yıldız Tekno GSYO olarak da bugüne kadar birçok oyun firmasına yatırım yaptık. Bunu bugün DAO ile taçlandırıyor olacağız. DAO'daki amacımız merkeziyetsiz otonom topluluk üyesi olan NFT hak sahipliğine erişmiş 13 bin üyenin demokratik bir şekilde bir arada yatırım yapması. Her birinin ayrıca NFT hak sahipliğini alıp üye olduktan sonra bu üyelik ile birlikte adil, şeffaf ve demokratik bir şekilde kendi iş fikirlerini bu topluluğa önerdikleri ve topluluğun aldığı kararlarla bu iş fikirlerine yatırım yaptığı bir yapı. Burada yaklaşık 10'a yakın start-up'a yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu start-up'lar web3 ve gaming dikeyinde olan start-up'lar olacak. Amacımız 10 start-up'ın her birinin erken aşama yatırımlarıyla birlikte ayakta kalabilme kabiliyetlerini artırmak. Diğer yandan ise bu topluluğun getirmiş olduğu güçle birlikte girişimcilerimizi özellikle yurt dışında var olan ofislerimizde büyük yabancı yatırımcılarla buluşturmak" diye konuştu.

"AMACIMIZ GİRİŞİMCİYİ YABANCI YATIRIMCIYLA BULUŞTURMAK"

Türkiye'de özellikle İstanbul'da ihracat kapasitesini daha çok arttırmayı hedeflediklerini belirten İnci, "Bizim temel amacımız, girişimcilerimizi yabancı yatırımcılarla buluşturarak Türkiye'de yapılacak olan yatırımlara ev sahipliği yapmak. Özellikle İstanbul'da, Dubai'de, Özbekistan'da, Berlin'de, Paris'te, San Francisco'da ve şimdi Londra'da merkez ofislerimizle birlikte, bütün bu ölçekte var olan firmalarımızı yurt dışına açıyoruz. Birinci ana amacımız yatırım yapmak ve yatırımlarla onları buluşturmak ikincisi ise uluslararasılaşma kabiliyetlerimizle onları yurt dışına taşımak ve son olarak üniversitemizin de vermiş olduğu güçle bu ekosistemi besleyen nitelikli personeli onlara açıyor olmak" ifadelerini kullandı.

KAHRAMAN: BÜTÜN KURALLAR VE ALINAN KARARLAR DA YAZILIMSAL OLARAK KODLANMIŞ DURUMDA

Game Factory Kurucu Ortağı Murat Kahraman ise "GFY DAO Türkiye'nin ilk yatırım DAO'su. DAO'lar bildiğimiz şirketler, dernekler, vakıflar ve bunların blockchain üzerinde çalışan daha mordern versiyonu. Burada çözülmeye çalışan konu güven ve şeffaflık. Şu anda mevcut geleneksek bildiğimiz organizasyonlara baktığımız zaman aslında bütün yönetime ve yönetim ekibine devrederek onlara güven duymak gerekir ama DAO'larda yönetimi bütün DAO üyeleri birlikte oylama ile yapıyor. Bu yüzden kimseye güvenmek gerekmiyor. Aynı zamanda bütün kurallar ve alınan kararlar da yazılımsal olarak kodlanmış. Dolayısıyla, buradaki her şey şeffaf ve herkes tarafından erişilebilir. DAO'ların bizi heyecanlandırıyor olması bu iki konuyu çözmesi. GFY DAO'su bir yatırım DAO'su. Amacımız, DAO ile bir fon toplamak ve bu fon ile erken aşama web3 ve oyun girişimlerine yatırım yapmak. NFT satın alınarak üye alınan bir DAO. NFT satışından gelen para aslında DAO'nun fonunu oluşturuyor. Daha sonra bunlarla yatırımlar yapılarak projelere destek olmayı ve onların büyümesine yardımcı olmayı amaçlıyoruz" dedi.

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