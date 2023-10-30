Türkiye'nin dönem başkanlığı Güney Kore'de başladı

Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü ve Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen '2023 EUREKA Kore Günü' etkinliği Güney Kore'nin başkenti Seul'de başladı.

Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü ve Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "2023 EUREKA Kore Günü" etkinliği Güney Kore'nin başkenti Seul'de başladı.

EUREKA Dönem Başkanı ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan, Güney Kore ve Avrupa arasındaki uluslararası teknolojik işbirliği ağının güçlendirilmesini hedefleyen "2023 EUREKA Kore Günü" etkinliğine açılış konuşmacısı olarak katıldı.

Doğan, Türkiye'nin EUREKA dönem başkanlığında "küresel zorluklara karşı köprüler kurma" sloganının benimsendiğini belirterek tüm dünyayı kucaklamanın öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Etkinliğin Asya'nın en yenilikçi ekonomisinin başkentinde gerçekleşmesinin önemine işaret eden Doğan, EUREKA ağının uluslararası işbirliğini ve araştırma geliştirmedeki ilerlemeleri teşvik etme vizyonuna dikkati çekti.

Doğan, stratejik planlamalarının bir dizi girişimi içerdiğini kaydederek küresel fırsatları keşfetmeyi, daha az aktif üyelerin katılımını artırmayı ve ilgili kuruluşlarla ortaklıkları keşfetmeyi hedeflediklerini söyledi.

İşbirliğine dayalı ekosistem oluşturma çabalarına dikkati çeken Doğan, sınırları aşmayı, işletmeleri güçlendirmeyi ve teknolojik atılımları teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

EUREKA

EUREKA, Avrupa ülkeleri arasında ortak projeler oluşturulmasını teşvik etmek için 1985'te Türkiye'nin de içinde bulunduğu 18 Avrupa ülkesi ve AB Komisyonu tarafından uluslararası işbirliği platformu olarak kuruldu.

Kanada ve Güney Kore gibi Avrupa dışında ülkelerin de yer aldığı platformun 47 üyesi bulunuyor.

EUREKA'nın 2023-2024 dönem başkanlığını yürüten Türkiye, daha önce 1998-1999 ve 2012-2013 yıllarında aynı görevi üstlenmişti.