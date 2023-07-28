Türkiye, NATO İnovasyon Fonu'na Katıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, dünyanın ilk çok uluslu girişim sermayesi fonu olan 'NATO İnovasyon Fonu'na katıldı. Bakanlık, fona 15 yıl boyunca yaklaşık 45 milyon avro finansman sağlayacak.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, dünyanın ilk çok uluslu girişim sermayesi fonu olan 'NATO İnovasyon Fonu'na katıldı. Bakanlık, fona 15 yıl boyunca yaklaşık 45 milyon avro finansman sağlayacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, NATO'nun Madrid Zirvesi'nde kurulan ve dünyanın ilk çok uluslu girişim sermayesi fonu olan NATO İnovasyon Fonu'na katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO İnovasyon Fonu'nun Türkiye'nin derin teknoloji 'start-up'ları için büyük bir fırsat olduğunu, fonun sadece uzun dönemli yatırım desteği değil aynı zamanda NATO ve müttefik ülkelerin pazarlarına erişim imkanı sağlayacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, fona 15 yıl boyunca yaklaşık 45 milyon avro finansman sağlayarak 23 ülke içerisinde fonun 6'ıncı büyük ortağı olacak. Bakanlık, fonun performans ve yatırımlarının izlenmesinden ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarının fona sunulmasına kadar birçok alandan sorumlu olacak. Fonun, Kuzey Atlantik Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı ile birlikte NATO'nun teknolojik üstünlüğünün korunması, sivil ve askeri amaçlarla kullanılabilecek çığır açıcı teknolojilerin geliştirilmesinde belirleyici rol oynaması hedefleniyor.