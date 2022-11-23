Türkiye, kripto para borsası FTX yöneticilerinin mal varlıklarına el koydu!

Kripto paralar en zor günlerinden birini yaşarken FTX borsasının batması ise işleri daha da kötü hale getirdi. FTX borsasını kullanan birçok kullanıcı mağdur olurken, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried ise tüm sorumluluğu üstlenerek istifa etmişti.

Türkiye Mali Suçlar, Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el koydu

Türkiye'de de birçok kullanıcısı bulunan FTX, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile kullanıcılarına para iadesine başladığını açıkladı. Tüm bu gelişmelerin ardından ise FTX borsasının birlikte çalıştığı banka, elektronik para kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yapılan işlemler, MASAK tarafından incelenmek üzere askıya alınmıştı.

Son bu yaşananlardan sonra Türkiye Mali Suçlar, inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açtığı soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el koyma kararı aldı.

İflas eden kripto para borsası FTX'in dudak uçuklatan borcu belli oldu!

Alınan karara göre şirket kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried'ın ve konu ile ilgisi olanların mal varlıklarına el konulmuş durumda. El konan miktar ise henüz açıklanmış değil. MASAK tarafından yapılan açıklamada is şu ifadeler yer alıyor:

Bilindiği üzere 14 Kasım 2022 tarihinde Başkanlığımızca yapılan bir duyuruda, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren küresel kripto varlık alım satım platformunun ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde, Başkanlığımıza kanun ve mevzuat uyarınca verilen görev ve yetkiler çerçevesinde bir inceleme başlatıldığı ve söz konusu ilişkili kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları vb. yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan işlemlerin, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un (5549 s.Kn.) 19/A maddesi kapsamında askıya alındığı, son olarak Başkanlığımız incelemelerinin ivedilikle neticelendirilerek ilgili adli ve idari mercilerle paylaşılacağı hususları kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Konuyla ilgili olarak Başkanlığımızca devam eden incelemeler neticesinde bu aşamada;

Müşteri emanetlerinin usulüne uygun olarak muhafaza edilmediği,

Gerçeğe aykırı iş ve işlemlerle müşteri emanetlerinin başkaca kişi veya kişiler uhdesine geçirildiği veya yurtdışına çıkarıldığı,

Müşterilere gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, olağan bir piyasa işleyişine aykırı bir biçimde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir biçimde yönetildiği

hususlarına yönelik kuvvetli suç şüphesine ulaşılmış olup, Başkanlığımızca, FTX.com'un ülkemizde ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişileri doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü altına bulunduran Samuel Benjamin BANKMAN-FRIED adlı şahıs başta olmak üzere diğer başkaca kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan çeşitli öncül suçlar ve 282'nci maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatılması ve şüpheli malvarlıklarına 5549 s.Kn'un 17'nci maddesi kapsamında elkoyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuştur. Anılan başvurumuz neticesinde, şüpheliler hakkında adli soruşturma açılmış ve şüphelilerin malvarlıklarına elkoyma tedbiri uygulanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ABD iflas mahkemesindeki dosyaya göre, çöken kripto para borsası FTX en büyük 50 alacaklısına yaklaşık 3,1 milyar dolar borçlu durumda. Bu borç yükünün altından kalkamayan kripto para borsasının birçok kullanıcısını mağdur ettiği ifade ediliyor.

Üst üste gelen kötü haberlerin ardından kripto para piyasasıen büyük çöküşlerinden birini yaşıyor. FTX'in yanı sıra diğer bazı kripto borsalarının da zor durumda olduğu gelen bilgiler arasında. Peki siz FTX ve diğer kripto para borsaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.