Türkiye İş Bankası, Workup Gaming programı ile oyun dikeyindeki startupları destekleyecek

Türkiye İş Bankası, Workup Gaming programı ile oyun dikeyindeki startupların ölçeklenmesine, hızlanmasına, yatırıma erişimine ve görünürlüğüne katkı sağlayacak. Program, eğitim amaçlı oyun üreten stüdyo ve startupları bekliyor. Programda, oyun geliştiricilere mentorluk, teknik altyapı ve uygulama destekleri ile yatırıma erişim imkanı sunulacak. Başvuruların 11 Haziran 2023'e kadar devam ettiği program hakkında detaylı bilgiye workupgaming.ist üzerinden ulaşılabiliyor.

Türkiye İş Bankası'nın, oyun dikeyindeki startupların ölçeklenmesine, hızlanmasına, yatırıma erişimine ve görünürlüğüne katkı sağlayacak yeni programı 'Workup Gaming' için başvurular açıldı.

Ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı ile 2017 yılından bu yana farklı dikeylerde faaliyet gösteren startupları destekleyen Türkiye İş Bankası, oyun dikeyindeki yeni programına, eğitim amaçlı oyun üreten stüdyo ve startupları bekliyor.

İş Bankası'nın Workup markası ile desteklediği Workup Gaming Girişimcilik Programı, Türkiye Bilişim Vakfı, Boğaziçi Ventures, Joy Game ve Dojo Talent partnerliğinde oluşturuldu. Program, oyun ekosisteminde ülkemizin yeni unicorn girişimlerini keşfetmeyi ve eğitici oyunlar ile geleceğin yetkinliklerinin kazanımını hızlandırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

6 AYLIK PROGRAMDA OYUN GELİŞTİRİCİLERE ÇOK YÖNLÜ DESTEK

Oyun alanında faaliyet gösteren startupların ve oyun stüdyolarının eğitim amaçlı ürettikleri veya program süresince üretecekleri oyunların geliştirileceği ve ölçeklendirileceği program, 6 ay sürecek.

Yalnızca girişimlere destek olmakla sınırlı kalmayacak program, ekosistemin en önemli yeteneklerini bir araya getirerek bir eğitim oyunları topluluğu yaratmayı da amaçlıyor. Eğitim oyunları dikeyindeki girişimlerin yerel ve global ölçekte rekabet gücünün artırılmasına destek verecek programda, alanında uzman isimlerin mentorluğu ve jüri üyeliği, teknik altyapı ve uygulama destekleri ile yatırıma erişim imkanı sunuluyor.

Başvuruların 11 Haziran 2023'e kadar devam ettiği programa ilişkin detaylı bilgiye, workupgaming.ist üzerinden ulaşılabiliyor.