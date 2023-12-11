Türkiye ilk 10'da yok! İşte dünyanın en büyük orduları – Tüm ülkeler

Ülkelerin askeri gücü şüphesiz ki sahip olduğu en önemli varlıklarından arasında yer alıyor. Peki dünyanın en büyük orduları hangileri?

Ülkelerin askeri gücü şüphesiz ki sahip olduğu en önemli varlıklarından arasında yer alıyor. Zira bağımsızlığını sağlamanın, güvence altında tutmanın ve kendini korumanın en güçlü yolu modern bir orduya sahip olmaktan geçiyor. Peki dünyanın en büyük orduları hangileri? İşte tüm liste…

Dünyanın en büyük orduları hangileri?

Öncelikle aşağıda göreceğiniz sıralamaların yalnızca asker sayısı üzerinden yapıldığını belirtelim. Dolayısıyla dünyanın en büyük orduları, en güçlüleri anlamına gelmiyor. Örneğin ABD, toplam personel sayısında Brezilya ile oldukça yakın, Güney Kore'nin de 3'te 1'i kadar.

Fakat yüksek teknolojiyle üretilen savaş uçakları, gemi filoları, zırhlı kara araçları ve silah-radar-elektronik harp sistemleri sayesinde askeri güç bakımından ilk sırada yer alıyor. Hatta güç konusuna girdiğimiz zaman yalnızca sahip olduğu silahlar değil, mühimmat sayısına kadar derinlemesine inceleme yapmamız gerekiyor.

İmzalar atıldı: Türkiye'den ilk kez sivil uçak ihraç edilecek!

Buna örnek olarak Yunanistan'ın tank, uçak, gemi ve asker sayısı bakımından Türkiye ile birebir aynı olduğunu varsayalım. Yine de Türkiye kat be kat güçlü olacaktır. Zira sahip olduğu silahların ve mühimmatların çok büyük bir kısmını kendi üretiyor.

Dolayısıyla olası bir topyekün savaş durumunda Ukrayna- Rusya örneğinde olduğu gibi mühimmatları 1-2 ay gibi kısa bir süre içerisinde tükenecektir. Nitekim Ukrayna, ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye'den aldığı hava-kara-deniz araçları ve mühimmatlar ile bombalar sayesinde bu açığı kapatarak ayakta kalmaya devam edebiliyor.

Öte yandan Türkiye savaş uçaklarında kullandığı bombaları, güdüm sistemlerini, akıllı mühimmatları, tabanca-tüfek-bomba gibi unsurları, SİHA'dan zırhlı kara araçlarına ve çıkarma zırhlılarına kadar birçok ürünü kendi ürettiği için savaş durumunda stokların bitmesinden korkmadan, hatta üretimi artırarak hammadde olduğu sürece dayanabilir.

Buna ek olarak, zorunlu askerlik görevi ile toplanan milyonlarca kişilik ordunun profesyonel ordular karşısında birebir kıyaslamada şansının oldukça düşük olduğunu da belirtelim. Zaten bu devasa orduların savaş anında lojistik desteğinin uzun süreli sağlanması mümkün değil. Bu nedenle aşağıda paylaşılan sayıların ülkelerin askeri gücünü değil, yalnızca büyüklüğünü temsil ettiğini göz önünde bulundurmalısınız.

Toplam askeri personel sayısının en yüksek olduğu ilk 10 ülke

ÜlkeToplam personel ??1000 kişi başına toplam1000 kişi başına aktif görev Vietnam10.522.000106.44.9Kuzey Kore7.769.000297.048.9Güney Kore6.712.500129.611.6Hindistan5.137.5003.61.0Çin4.015.0002.81.5Rusya3.568.00024.77.0Amerika Birleşik Devletleri2.233.0506.64.1Brezilya2.101.5009.71.7Tayvan1.831.80076.66.8Pakistan1.495.0006.22.7

En yüksek aktif görevli askeri personel sayısına sahip 10 ülke

ÜlkeAktif görev ??Rezervler Çin2.185.0001.170.000Hindistan1.455.5501.155.000Amerika Birleşik Devletleri1.388.100844.950Kuzey Kore1.280.000600.000Rusya1.014.0002.000.000Pakistan654.000550.000İran610.000350.000Güney Kore599.0003.100.000Vietnam482.0005.000.000Mısır438.500479.000

En yüksek paramiliter personel sayısına sahip 10 ülke

ÜlkeParamiliter ?? Kuzey Kore5.889.000Vietnam5.040.000Güney Kore3.013.500Hindistan2.526.950Küba1.146.500Çin660.000Rusya554.000Mısır397.000Brezilya395.000Pakistan291.000

Tüm ülkelerin askeri personel sayısına göre sıralaması

ÜlkeAktif görevParamiliterRezervlerToplam personel1000 kişi başına toplam1000 kişi başına aktif görev Çin2.185.000660.0001.170.0004.015.0002.81.5Hindistan1.455.5502.526.9501.155.0005.137.5003.61.0Amerika Birleşik Devletleri1.388.100844.9502.233.0506.64.1Kuzey Kore1.280.0005.889.000600.0007.769.000297.048.9Rusya1.014.000554.0002.000.0003.568.00024.77.0Pakistan654.000291.000550.0001.495.0006.22.7İran610.00040.000350.0001.000.00011.26.8Güney Kore599.0003.013.5003.100.0006.712.500129.611.6Vietnam482.0005.040.0005.000.00010.522.000106.44.9Mısır438.500397.000479.0001.314.50011.73.9Myanmar406.000107.000513.0009.47.4Endonezya395.500280.000400.0001.075.5003.91.4Brezilya366.500395.0001.340.0002.101.5009.71.7Tayland360.850138.700200.000699.5509.75.0Türkiye355.200156.800378.700890.70010.44.1Kolombiya293.200187.90034.950516.0509.95.6Sri Lanka255.00092.6005.500353.10016.111.6Japonya247.15014.35056.000317.5002.62.0Suudi Arabistan227.00024.500251.5006.86.1Meksika216.000111.90081.500409.4003.21.7Ukrayna209.000102.000900.0001.211.00033.05.7Fransa203.250130.80041.050375.1005.83.1Eritre201.750120.000321.75085.853.8Fas195.80050.000150.000395.80010.55.2Irak193.000148.000341.0007.54.2Güney Sudan185.000185.00016.716.7Almanya183.50030.050213.5502.62.2Afganistan178.80099.000277.8006.64.2İsrail169.5008.000465.000642.50070.018.5Suriye169.000100.000269.00011.67.3İtalya165.500175.75018.300359.5506.12.8Bangladeş163.05063.900226.9501.30,9Tayvan163.00011.8001.657.0001.831.80076.66.8Birleşik Krallık148.50078.600227.1003.42.2Filipinler143.10062.300131.000336.4002.91.2Nijerya143.00080.000223.0001.00,6Yunanistan142.7004.000221.350368.05035.613.8Etiyopya138.000138.0001.11.1Kongo Demokratik Cumhuriyeti134.250134.2501.31.3Cezayir130.000187.200150.000467.20010.22.9Azerbaycan126.95015.000330.000471.95045.312.2Kamboçya124.30067.000191.30011.37.3Venezuela123.000220.0008.000351.00012.24.3İspanya120.35075.80015.150211.3004.42.5Polonya114.05075.400189.4504.62.8Malezya113.000267.20051.600431.80012.63.3Angola107.00010.000117.0003.22.9Sudan104.300105.000209.3004.42.2Ürdün100.50015.00065.000180.50015.98.9Nepal96.60015.000111.6003.63.1Peru81.00077.000188.000346.00010.12.4Şili77.20044.70040.000161.9008.23.9Arjantin72.10031.250103.3502.31.6Romanya69.30057.00050.000176.3008.93.5Kanada67.4004.50035.600107.5002.81.7Güney Afrika65.35015.05080.4001.31.1Birleşik Arap Emirlikleri63.00063.0006.66.6Lübnan60.00020.00080.00014.911.2Avustralya58.60030.10088.7003.42.2Dominik Cumhuriyeti56.05015.00071.0506.34.9Singapur51.0007.400252.500310.90051.78.5Küba49.0001.146.50039.0001.234.500110.34.4Özbekistan48.00020.00068.0001.91.4Belarus45.350110.000289.500444.85046.84.8Uganda45.0001.40010.00056.4001.20,9Ermenistan44.8004.300210.000259.10093.316.1Umman42.6004.40047.00010.19.2Ekvador40.250500118.000158.7508.72.2Yemen40.00040.0001.21.2Kazakistan39.00031.50070.5003.62.0Bulgaristan36.9503.00039.9506.05.5Türkmenistan36.5005.00041.5006.45.6Tunus35.80012.00047.8003.82.9Hollanda35.4005.9004.50045.8002.62.0Bolivya34.10037.10071.2005.72.8Çad33.25011.90045.1502.51.8Ruanda33.0002.00035.0002.52.3Burundi30.05021.00051.0503.92.3İsveç29.75021.20050.9504.82.8Laos29.100100.000129.10016.93.8Zimbabve29.00021.80050.8003.01.7Sırbistan28.1503.70050.15082.00011.53.9Macaristan27.80012.00020.00059.8005.92.7Fildişi Sahili27.40027.4000,90,9Portekiz27.25024.700211.700263.65025.72.7Tanzanya27.0001.40080.000108.4001.60,4Belçika26.3005.10031.4002.72.3Kamerun25.4009.00034.4001.20,9El Salvador24.50017.0009.90051.4008.13.8Kenya24.1005.00029.1000,50,4Finlandiya23.80014.200216.000254.00045.84.3Norveç23.25040.00063.25011.64.2Avusturya22.050125.600147.65016.52.5Çek Cumhuriyeti21.75021.7502.12.1Uruguay21.0001.40022.4006.56.1Gürcistan20.6505.40026.0507.05.5Litvanya19.85014.4006.70040.95015.17.3Somali19.80019.8001.11.1İsviçre19.550196.450216.00024.62.2Guatemala18.05025.00063.850106.9005.91.0Kuveyt17.5007.10023.70048.30011.24.1Katar16.5005.00021.5007.96.1Slovakya15.85015.8502.72.7Moritanya15.8505.00020.8504.33.3Gana15.50015.5000,50,5Hırvatistan15.2003.00018.35036.5509.13.8Zambiya15.1001.4003.00019.5000,90,7Kıbrıs15.00075050.00065.75052.211.9Honduras14.9508.00060.00082.9507.81.4Danimarka14.50044.00058.5009.92.5Paraguay13.95014.800164.500193.25028.22.0Senegal13.6005.00018.6001.00,8Madagaskar13.5008.10021.6000,70,4Mali13.0007.80020.8000,90,6Nikaragua12.00012.0001.71.7Mozambik11.20011.2000,30,3Burkina Faso11.20025011.4500,50,5Kırgızistan10.9009.50020.4003.01.6Malawi10.7004.20014.9000,70,5Bosna Hersek10.50010.5003.33.3Cibuti10.4502.65013.10011.59.2Kongo Cumhuriyeti10.0002.00012.0002.01.6Namibya9.9006.00015.9006.13.8Gine9.7002.60012.3000,90,7Moğolistan9.7007.500137.000154.20044.72.8İrlanda9.5004.05013.5502.71.9Orta Afrika Cumhuriyeti9.1501.00010.1501.81.6Yeni Zelanda9.0002.30011.3002.21.7Botsvana9.0009.0003.43.4Tacikistan8.8007.50016.3001.60,9Togo8.5507509.3001.00,9Sierra Leone8.5008.5001.01.0Bahreyn8.20011.26019.46013.15.5Arnavutluk8.0008.0002.82.8Kuzey Makedonya8.0007.6004.85020.4509.83.8Benin7.2504.80012.0500,90,5Slovenya7.2505.9501.50014.7006.93.4Brunei7.2004507008.35018.515.9Estonya7.10017.50024.60018.65.4Letonya6.21015.90022.11012.13.4Nijer5.3005.40010.7000,40,2Moldova5.15090058.00064.05018.61.5Gabon4.7002.0006.7002.71.9Gine Bissau4.4504.4502.12.1Trinidad ve Tobago4.0504.0502.62.6Jamaika3.9509804.9301.71.4Papua Yeni Gine3.6003.6000,30,3Fiji3.5006.0009.50010.13.7Guyana3.4006704.0705.04.2Karadağ2.35010.10012.45019.93.8Liberya2.0102.0100,40,4Lesoto2.0002.0000,90,9Malta1.9501802.1304.03.6Surinam1.8401.8403.03.0Belize1.5001507002.3505.73.7Ekvator Ginesi1.4501.4500,80,8Bahamalar1.3001.3003.23.2Yeşil Burun Adaları1.2001.2002.02.0Lüksemburg9006001.5002.31.4Gambiya8008000,30,3Barbados6104301.0403.72.2Seyşeller4204203.93.9Antigua ve Barbuda180802602.81.9Haiti150502000,00,0

Not: Verilerin kaynağına ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.