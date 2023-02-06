Türkiye genelinde okullar tatil edildi! Ne zamana kadar?

Bugün Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10'dan fazla ilde büyük yıkımlara yol açan 2 tane 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tüm dünya arama kurtarma faaliyetleri için seferber olurken, okulların da tatil olduğu açıklandı.

Okullar 13 Şubat'a kadar tatil oldu!

Bugün Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04: 17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre iller de etkilendi.

Yüzden fazla ve 6.6'ya varan artçı depremlerin ardından 13: 24'te AFAD verilerine göre 7.6 (7.7 olarak revize edildi) büyüklüğünde, Kandilli Rasathanesi verilerine göre de 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Bunun ardından Milli Eğitim Bakanı Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" dedi.

Haber güncelleniyor…