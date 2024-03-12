Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), dünya genelindeki en büyük silah tedarikçilerini araştırdı. Çıkan rapordaki veriler oldukça şaşırtıcı. Zira en büyük üreticiler arasında kesin yer alır diyeceğiniz bazı ülkeler liste dışında kaldı. Türkiye'nin sıralaması da oldukça umut verici. İşte Türkiye dünyadaki en büyük kaçıncı silah ihracatçı ülkesi sorusunun cevabı ve detaylar…

Türkiye dünyanın en büyük 11. silah ihracatçısı!

Türkiye özellikle son yıllarda yaptığı askeri silah ve araç üretim adımları sayesinde büyük bir sıçrama yakaladı. Bu kapsamda dünyanın en büyük silah üreticileri arasında da yer almayı başaran Türkiye listenin 11. sırasının sahibi oldu. Araştırmacılar ve uzmanların yorumlarına bakıldığında ise bu başarının arkadan gelen yeni ürünler ile birlikte daha da artacağı ve Türkiye'nin pazardaki payının artacağı bildiriliyor.

Rusya'nın sıralaması ile bir hayli şaşırtıcı. Zira konuya meraklı birçok okurumuz birinci sıranın Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci sıranın da Rusya'da olmasını tahmin ediyordu. Ancak liste tarihinde bir ilk yaşandı ve Rusya sırasının gerisine düştü. 3. sıraya gerileyen Rusya'nın yerini ise Fransa aldı.

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Türkiye ise listenin 11. sırasında yer aldı. 2019-2023 ve 2014-2018 dönemlerinin karşılaştırıldığı listelerde Türkiye iki dönem arasındaki pazar payını yüzde 106 oranında büyüttü. Dünyanın en büyük 10 silah üreticisi ise şöyle:

Amerika Birleşik Devletleri

Fransa

Rusya

İtalya

Güney Kore

Çin

Almanya

Birleşik Krallık

İspanya

İsrail

Türkiye

Peki siz Türkiye'nin dünyanın en büyük silah ihracatçıları listesindeki konumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…