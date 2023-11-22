Türkiye'den Tesla'ya beklenmedik davet!

Tesla, dünya çapında altı farklı fabrikaya (Gigafactory) sahip. Bunlar başlıca Çin, ABD ve Almanya'da bulunuyor. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Tesla CEO'su Elon Musk ile yaptığı görüşmede yeni fabrikayı Türkiye'ye kurmasını istemişti. Musk'a yeni davet ise Sakaryalı iş insanlarından geldi.

Tesla Türkiye fabrikası Sakarya'da olur mu?

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, Tesla CEO'su Elon Musk'a açık bir çağrıda bulundu. Sakarya ve bölge şehirlerin otomotiv endüstrisinde oldukça güçlü olduğunu ifade eden Altuğ, Toyota'nın 1994'te yaptığı yatırımlardan örnek verdi.

Tesla'nın Türkiye'ye fabrika kurması için Sakarya'dan harika bir davet geldi. Bu videoda, nereye kurulacağı bile belli. SATSO Başkanı Akgün Altuğ'un hayali umarım gerçek olur ?????? pic.twitter.com/GEipGafYgX — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) November 21, 2023

Sakarya'nın ayrıca jeolojik avantajlarına da değindi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun şehrin ortasından geçtiğini belirten Başka Altuğ aynı zamanda Karadeniz'e ulaşım sayesinde malların kolayca Karasu Limanı'na transfer edilebieceğini belirtti.

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Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de bulunan Türk Evi'nde yabancı basın ile birlikte Elon Musk'ı ağırladı. İkili yaptıkları görüşmede Türkiye'nin ve dünyanın teknoloji gündeminin yanı sıra teknoloji üretimine de değindi. Ayrıca bunların yanı sıra Elon Musk'a bir davette de bulunuldu.

Elon Musk'a bir sonraki fabrikasını Türkiye'de kurması ve üretim yapması için açık davette bulundu. Ancak görüşme sonrasından konuyla ilgili ikiliden bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Elon Musk, Twitter'da yaptığı paylaşımda Tesla'nın Suudi Arabistan ile görüştüğü iddialarını yalanladı. Raporların gerçek olmadığını söyleyen CEO, S. Arabistan'a fabrika açmak için görüşme yapılmadığını ifade etti. Bu durum da Orta Doğu ve Balkanlar'a yönelik fabrikanın Türkiye'de açılma ihtimalini artırıyor.

Peki siz Tesla Türkiye fabrikası hakkında ne düşünüyorsunuz?