Türkiye'den Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne büyük destek!

STM, Pakistan'ın sahip olduğu AGOSTA 90B Sınıfı denizaltı modellerinden ikincisini de son teknoloji sistemlerle modernize etti.

Türkiye savunma sanayi konusunda son dönemde oldukça önemli adımlar atmaya devam ediyor. Yerli savunma sanayii şirketlerinin başarıları ile birlikte ihracat rakamları da gittikçe artıyor. Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından olan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Denizaltı modernizasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Türkiye'nin ilk ve tek denizaltı modernizasyon ihracatına imza atan STM, Pakistan'ın sahip olduğu AGOSTA 90B Sınıfı denizaltılarından ikincisini de son teknoloji sistemlerle modernize ederek, Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslim etti.

??Türkiye'nin ilk ve tek denizaltı modernizasyon ihracatı olan Pakistan AGOSTA 90B Projesi'nde ikinci denizaltı PNS/M KHALID'i modern ve son teknoloji sistemlerle modernize ederek, Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettik! ???????? #STMSavunma ?? https://t.co/6JXZU39e58 pic.twitter.com/N1Ftb9G3kx — STM???? (@STMDefence) January 25, 2023

STM tarafından üç adet AGOSTA 90B sınıfı denizaltının modernize edildiği projede, ikinci aşama da geride bırakıldı. Proje kapsamında denizaltıların tüm sonar süiti, periskop sistemleri, dümen konsolu, konverterleri, deniz suyu soğutma sistemi, bilgi dağıtım sistemi, komuta kontrol sisteminin yanı sıra radar ve elektronik destek sistemleri değiştirildi.

Savunma sanayinde Fransa ile yeni iş birliği!

Yapılan modernizasyonla birlikte denizaltılarına ilave özellikler de kazandırılmış oluyor. Aynı zamanda, ASELSAN ve HAVELSAN başta olmak üzere yerli ve milli birçok firmaya ait sistemler de proje kapsamında ihraç ediliyor. Denizaltı modernizasyonu için gerekli tüm mukavim tekne ilişkili yapısal tadilatlar, kullanılan malzemeler ve denizaltı gemilerinde uygulanan işçilik faaliyetleri de uluslararası klaslama kuruluşu olan DNV (Dat Nordske Veritas) tarafından sertifikalandırıldığının da altını çizmek gerekiyor.

? Ülkemizin ilk denizaltı modernizasyon ihracatı, Pakistan Agosta 90B Projesinde gurur günü?? Modernize ettiğimiz PNS/M HAMZA denizaltısı, SEASPARK-2022 Tatbikatı'nda, hedef fırkateyni, tek torpido atışı ile tam isabetle vurarak batırmayı başardı! ???????? ??https://t.co/3CV10WVlbK pic.twitter.com/TfAJ6TN5NF — STM???? (@STMDefence) March 18, 2022

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz savunması için çıktığımız yolda, mühendislik tecrübelerimizi ve teknolojilerimizi dost ve kardeş ülkelere de aktarıyoruz. Pakistan Agosta 90B Sınıfı Denizaltıların Modernizasyon Projesi de STM'nin ulusal ve uluslararası denizaltı üretim ve modernizasyonu konusundaki yetkinliğinin en önemli örneklerinden biri.

AGOSTA 90B Modernizasyonu ile yerli ve milli birçok firmamızın sistemlerini ihraç ederken, üçüncü ve son denizaltının modernizasyonunu da tamamlamak için çalışmalarımızı Pakistan'da aralıksız sürdürüyoruz. Projede emeği geçen paydaşlarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, mavi sularda görevine başlayan PNS/M KHALID denizaltısının, dost ve kardeş ülke Pakistan Donanması'na hayırlı olmasını diliyorum."

STM'nin Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin denizaltılarını yenileme çalışmalarında artık son aşamaya gelinmiş durumda. Üçüncü denizaltının da teslimi ile proje tamamlanacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.