Türkiye'den gözlemlenebilen Güneş tutulması başladı! Hangi illerde ne zaman görülecek?

Bugün İstanbul'dan Diyarbakır'a Türkiye'nin birçok bölgesinden gözlemlenebilen Güneş tutulması başladı. Saat 12: 40 ila 15: 00 arasında gerçekleşen bu doğa olayını kaçırmamak için milyonlarca insan sokağa çıkarak beklemeye başladı.

Güneş tutulması başladı! Bir sonraki 2027'de olacak

Bu yılın 2. ve son Güneş tutulmasının 25 Ekim'de yani bugün gerçekleşeceği biliniyordu. Bu nedenle Türkiye'nin neredeyse her bölgesinde, şehrinde ve ilçesindeki okullardaki öğrenciler başta olmak üzere milyonlarca vatandaş sokağa çıkarak bu olayı gözlemlemeye çalışıyor.

Tabii yalnızca Türkiye'de değil, bazı Avrupa ülkeleri, Kuzeydoğu Afrika, Orta Doğu ve Batı Asya'da bulunan çok sayıda ülkeden gözlemlenebilecek. Ayrıca bizler için bu yıl görebileceğimiz son Güneş tutulması olsa da Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Kuzey ile Doğu Avrupa'nın bazı bölgeleri 8 Kasım'da gerçekleşecek olan tutulmayı görebilecek.

Uzaydan paraşütle atlamak mümkün mü?

TUBİTAK tarafından paylaşılan verilere göre Güneşin yaklaşık yüzde 50'lik kısmı Ay tarafından örtülecek. Bu olayın tamamlanması ise yaklaşık olarak 3 saat sürecek. Tabii tüm süreç boyunca aynı deneyimi yaşamak mümkün değil. Lakin şu anda en net görülebilir vakitte bulunuyoruz.

Peki hangi ilde ne zaman gözlemlenebilecek?

Adana Başlangıç: 12: 48

Maksimum örtülme oranı: Yüzde 41

En iyi deneyimleme vakti: 14: 03

Ankara

Başlangıç: 12: 40

Maksimum örtülme oranı: 42

En iyi deneyimleme vakti: 13: 55

İzmir

Başlangıç: 12: 37

Maksimum örtülme oranı: 32

En iyi deneyimleme vakti: 13: 47

İstanbul

Başlangıç: 12: 34

Maksimum örtülme oranı: 38

En iyi deneyimleme vakti: 13: 47

Maksimum örtülme oranının en yüksek gözlenebileceği şehirler saat 14: 07'de yüzde 52 ile Erzurum ve saat 14: 15'te Hakkari olacak.

Siz Güneş tutulması hakkında ne düşünüyorsunuz? Gözlemleme şansı buldunuz mu? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!