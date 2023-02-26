Türkiye'deki POCO X3 Pro modelleri için MIUI 14 yolda!

Geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunulan MIUI 14 arayüzünün dağıtımına başlandı. Yeni sürüm amiral gemisi modellerin büyük bir kısmı için yayınlandı ve şimdi sıra orta segment modellerde. Son olarak Türkiye'deki POCO X3 Pro modellerinin çok yakında MIUI 14 güncellemesi alacağı öğrenildi.

POCO X3 Pro çok yakında MIUI 14 alacak

Xiaomiui'nin haberine göre Türkiye'deki POCO X3 Pro modelleri için MIUI 14 sürümü yakında kullanıma sunulacak. Yeni sürüm V14.0.1.0.TJUTRXM yapı numarasına sahip ve 3,6 GB boyutunda. Ayrıca Android 13 sürümünü temel alıyor. Bunun yanı sıra sistem güvenliğini artıran Ocak 2023 güvenlik yamasını bünyesinde barındıracak.

İlk olarak mi Pilot kullanıcıları için yayınlanacak sürümün herhangi bir sorun çıkmaması durumunda genel kullanıma açılacağını belirtelim. Son olarak yeni güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir bilgi yok, ancak söylentilere göre mart ayının başından itibaren ilgili cihazlara ulaşmaya başlayacak.

MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi'nin yaptığı etkinlik ile birlikte yeni arayüzün önemli detaylarına artık hakimiz. Öncelikle artık kullanmadığınız ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği yönünde. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16'lık bir iyileştirme mevcut. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi'nin verileri MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

MIUI 14 ile birlikte yeni "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

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