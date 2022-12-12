Türkiye'deki otomobil üretimi ve ihracatı artıyor!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Kasım dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 11 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 210 bin 331 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 2 artarak 717 bin 368 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 255 bin 270 adedi buldu. İşte ayrıntılar…

Ocak-Kasım (2022) döneminde toplam otomobil üretimi yüzde 6, ihracat yüzde 5 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Kasım verilerini açıkladı. Yılın ilk 11 aylık döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 210 bin 331 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 11 ayına göre artıya geçen otomobil üretimi ise 717 bin 368 adet olarak gerçekleşti.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 255 bin 270 adede ulaştı. Ticari araç grubunda, 2022 yılı Ocak- Kasım döneminde üretim yüzde 13, ağır ticari araç grubunda yüzde 25 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 11 oranında arttı. 2021 yılı Ocak-Kasım dönemine göre ticari araç pazarı 6, hafif ticari araç pazarı yüzde 3, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 19 artış sağladı.

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Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, toplam ihracat 876 bin 187 adet, otomobil ihracatı ise 509 bin 364 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde toplam pazar, geçen yılla paralel seviyede seyretti ve 705 bin 183 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 2 daralarak 505 bin 886 adet oldu.

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Kasım dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 11 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 210 bin 331 adede ulaştı.

Otomobil üretimi ise ise yüzde 2 artarak 717 bin 368 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 255 bin 270 adedi buldu. Ocak-Kasım döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 25 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 11 arttı.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 90, otobüs-midibüs grubunda yüzde 38 ve traktörde yüzde 65 seviyesinde gerçekleşti.İhracat yüzde 5 artarak 28,3 milyar dolara ulaştı!

Ocak-Kasım döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 5 artarak 876 bin 187 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.4 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 12 oranında arttı.

Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 11 artarak 17 bin 13 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı Ocak- Kasım döneminde yüzde 12 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre yüzde 5 artarak 28,3 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 19 artarak 26,9 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 9 oranında arttı.