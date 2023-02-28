Türkiye'deki Galaxy S21 FE modelleri için One UI 5.1 yayınlandı!
Teknoloji Haberleri
2022 yılında kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy S21 FE modeli One UI 5.1 güncellemesini almaya başladı.
Bu ayın başında tanıtılan Galaxy S23 serisiyle dağıtımı başlayan One UI 5.1, tüm hızıyla uyumlu modellere gönderiliyor. Son zamanlarda amiral gemisi ve orta segmentin bir kısmı için yayınlanan yeni sürüm Galaxy S21 FE için de kullanıma sunuldu. Peki yeni sürüm kullanıcılara neler sunuyor?
Türkiye'deki Galaxy S21 FE modelleri One UI 5.1 güncellemesi aldı
2022 yılında kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy S21 FE, Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesi almaya başladı. Hindistan, Tayland ve Türkiye için yayında olan güncellemenin yapı numarasıysa sırasıyla G990EXXU4EWBE ve G990EXXU4EWBD. Bunun dışında yeni sürüm, 1.5 GB boyutunda ve Şubat 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.
Yeni sürümün kullandığınız telefon için uygunluğunu kontrol etmek isterseniz Ayarlar uygulamasına giriş yapıp, Güncelleme >İndir yolunu takip edebilirsiniz. Eğer cihazınız için uygunsa indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.
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One UI 5.1 alacak tüm modeller
Galaxy S22 5G
Galaxy S22+ 5G
Galaxy S22 Ultra 5G
Galaxy S21 5G
Galaxy S21+ 5G
Galaxy S21 Ultra 5G
Galaxy S21 FE 5G
Galaxy S20 LTE/5G
Galaxy S20+ LTE/5G
Galaxy S20 Ultra 5G
Galaxy S20 FE LTE/5G
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note 20 LTE/5G
Galaxy Note 20 Ultra LTE/5G
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z Fold 3 5G
Galaxy Z Flip 3 5G
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Z Flip LTE/5G
Galaxy A33 5G
Galaxy A53 5G
Galaxy A73 5G
Galaxy A23
Galaxy A13
Galaxy A72
Galaxy A52s 5G
Galaxy A52 LTE/5G
Galaxy A71 LTE/5G
Galaxy A51 LTE/5G
Galaxy A Quantum
Galaxy Quantum 2
Galaxy A42 5G
Galaxy A03s
Galaxy A12 / A12 Nacho
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
Galaxy A03
Galaxy M42 5G
Galaxy M12
Galaxy M62
Galaxy M01
Galaxy M22
Galaxy M31
Galaxy M32
Galaxy M32 5G
Galaxy M52 5G
Galaxy M33
Galaxy M23
Galaxy F42 5G
Galaxy F62
Galaxy F12
Galaxy F22
Galaxy F23
Galaxy Tab S7 LTE/5G/Wi-Fi
Galaxy Tab S7+ LTE/5G/Wi-Fi
Galaxy Tab S7 FE LTE/5G/Wi-Fi
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab S8++++ Ultra
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
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