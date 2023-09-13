Türkiye'deki Çalışanlar Metaverse'nin Geleceğine İnanıyor

Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'deki çalışanların çoğunluğu metaversenin internetin geleceği olduğuna ve tüm sektörlerde devrim yaratacağına inanıyor. Metaverse ile birlikte yeni siber güvenlik zorluklarının ortaya çıkacağı da belirtiliyor.

Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'deki çalışanların çoğunluğu metaversenin internetin geleceği olduğuna ve tüm sektörlerde devrim yaratacağına inanıyor.

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, araştırmaya katılanlardan sadece çok azı metaverse kavramına şüpheyle yaklaşıyor ve bunun gelip geçici bir trend olduğunu düşünüyor.

Birçok çalışan şirketlerinin halihazırda metaverse ile ilgili projeleri olduğunu veya bu tür projeler için özel planları olduğunu belirtiyor. Ancak metaverse ile birlikte yeni siber güvenlik zorluklarının ortaya çıkacağını da göz ardı etmemek gerekiyor.

Metaverse, fiziksel ve dijital gerçeklikleri birleştiren, sanal ve bağlı bir evreni simgeliyor. Metaverse içinde insanlar sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi sürükleyici teknolojiler aracılığıyla etkileşime girebiliyor, sosyalleşebiliyor, çalışabiliyor ve diğer faaliyetlerde bulunabiliyor.

Metaverse genellikle çevrim içi ve çevrim dışı dünyalar arasındaki sınırları bulanıklaştıran ve sosyal, ekonomik ve eğlence deneyimleri için sınırsız olanaklar sunan yeni nesil internet olarak tasavvur ediliyor.

Kaspersky uzmanları, metaverse gibi yeni kavramların getireceği siber riskler getirdiği konusunda uyarıyor. Bunlar arasında içeriği manipüle etmek için VR başlıklarının saldırıya uğraması, metaverse ortamında kazanılan sanal varlıkların çalınması ve sanal ekonomilerin tehlikeye atılması gibi örnekler yer alıyor.

Öte yandan, yeni gizlilik endişeleri de söz konusu olabiliyor. Kullanıcıların eylemleri, tercihleri ve davranışları hakkında kimlik hırsızlığı veya gözetim için kullanılabilecek kapsamlı veriler bu ortamlardan toplanabiliyor. Böylesine geniş ve birbirine bağlı bir dijital alanda bireylerin mahremiyetini korumak önemli bir mücadele konusu haline gelebilir.

Kaspersky, şirketi geleneksel ve sanal ortamlarda siber tehditlere karşı korumak için kuruluşların, çalışanlar arasında düzenli siber beceri kontrolleri yapması ve yetkinliği artırmaya yönelik eğitimler sunması gerektiğini belirtiyor.

Kaspersky Güvenlik Farkındalığı portföyü, personeli eğitmek için esnek yollar sunuyor, kolayca özelleştirilebiliyor ve her boyuttaki şirketin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ölçeklendirilebiliyor.

Metaverse, siber riskleri de beraberinde getiriyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen KasperskyOS İş Geliştirme Lideri Victor Ivanovsky, metaverse ile gerçek dünyadaki nesneler ve cihazlar arasında bağlantı kurmak söz konusu olduğunda, teknik olarak IoT'nin meta dünyadaki artan öneminden ve yeni rollerinden bahsedildiğini belirtti.

"Her Şeyin İnterneti"nin küresel siber suçlar açısından çekiciliğinin arttığını aktaran Ivanovsky, şunları kaydetti.

"Bu nedenle IoT satıcıları, cihazlarında yeni nesil bir siber güvenlik yaklaşımlarını uygulamayı düşünmeliler. Kaspersky, cihazların tehlikeye atılmalarını neredeyse imkansız hale getirecek doğuştan gelen, yerleşik koruma ile tasarlanıp geliştirilmesine olanak sağlayan Siber Bağışıklık yaklaşımına öncülük ediyor. Örneğin Kaspersky IoT Secure Gateway, endüstriyel IoT ağlarında, akıllı şehirlerde ve metaverse sınırlarındaki diğer modern kullanım durumlarında nesnelerin interneti için güvenli bir ağ geçidi olarak hizmet vermek üzere tasarlandı."