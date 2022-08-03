1983'te ikinci el otomobil alım-satımı ile başladığı faaliyetlerine, KIA, ISUZU, SUBARU, CITROEN, KARSAN-HYUNDAI TRUCK bayilikleri ile devam ettikten sonra ikinci el otomobil piyasasında profesyonelleşmenin öncülerinden olan Otomerkezi.net, 90 gün iade opsiyonu ve çeşitli sigorta seçenekleri ikinci el araç alacak ve satacak kişilere önemli hizmetler sunuyor. Peki Türkiye'deki 2. el araba fiyatları ne durumda?

Türkiye'deki 2. el araba fiyatları ne durumda?

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İnternet sitesi üzerinden 1 dakika aracınızın plaka, km vb özelliklerini girerek satış bedelini anında görerek işlemlerinize başlayabiliyorsunuz.

Fiyat değerlemesinden sonra ekspertiz raporu ile aracın mevcut durumu yetkililer tarafından teklif iletiliyor. Teklif onayından sonra işlemlerin tamamlanmasıyla 1 saat içerisinde araç bedeline ulaşabiliyor.

İkinci el araç satın almak isteyenler içinse aracın tüm bilgileri Otomerkezi.net üzerinde yer alıyor. Seçtiğiniz aracı çeşitli sigorta paketleri ve hızlı kredi imkanı ile satın alabildiğiniz sistemde, çeşitli koşullar doğrultusunda 90 gün iade opsiyonu bulunuyor.