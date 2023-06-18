Türkiye'de satılan en ucuz sıfır kilometre SUV'lar! [2023 Haziran]

2023 yılında en çok satılan sıfır otomobiller listesine baktığımızda SUV modellerinin büyük bir pay sahibi olduğunu görüyoruz. Bu veriler ışığında Türk kullanıcıların yerden yüksek otomobil sevdasının da giderek körüklendiğini söylemek mümkün. Bizde sizler için Haziran 2023 güncel fiyatları ile Türkiye'de satılan en ucuz sıfır kilometre SUV otomobiller listesini hazırladık…

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır kilometre SUV modelleri 2023 Haziran ayı!

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır km SUV modelleri listemizde sizler için 5 adet SUV listeledik. Bu araçlar ülkemizde şu an satılan en ucuz ve en çok tercih edilen sıfır kilometre SUV modelleri. İşte listemizde yer alan otomobiller.

1- Fiat Egea Cross

Ezber bozan sedan sloganı ile Bursa'da macerasına başlayan Fiat Egea yurtdışında da birçok farklı marka ve isimle satılıyor. Ülkemizde özellikle son dönemlerde en çok satılan ve en ucuz listelerinin genelinde 1. sırada yer alan Fiat Egea, crossover sınıfındaki kompakt SUV modeli Cross modeliyle de listemizin 1. sırasında. İşte Haziran 2023 Fiat Egea Cross fiyat listesi: