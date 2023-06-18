Türkiye'de satılan en ucuz sıfır kilometre SUV'lar! [2023 Haziran]
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Türk kullanıcılar SUV modellere oldukça yoğun ilgi gösteriyor. İşte karşınızda Türkiye'de satılan en ucuz sıfır kilometre SUV otomobiller!
2023 yılında en çok satılan sıfır otomobiller listesine baktığımızda SUV modellerinin büyük bir pay sahibi olduğunu görüyoruz. Bu veriler ışığında Türk kullanıcıların yerden yüksek otomobil sevdasının da giderek körüklendiğini söylemek mümkün. Bizde sizler için Haziran 2023 güncel fiyatları ile Türkiye'de satılan en ucuz sıfır kilometre SUV otomobiller listesini hazırladık…
Türkiye'de satılan en ucuz sıfır kilometre SUV modelleri 2023 Haziran ayı!
Türkiye'de satılan en ucuz sıfır km SUV modelleri listemizde sizler için 5 adet SUV listeledik. Bu araçlar ülkemizde şu an satılan en ucuz ve en çok tercih edilen sıfır kilometre SUV modelleri. İşte listemizde yer alan otomobiller.
1- Fiat Egea Cross
Ezber bozan sedan sloganı ile Bursa'da macerasına başlayan Fiat Egea yurtdışında da birçok farklı marka ve isimle satılıyor. Ülkemizde özellikle son dönemlerde en çok satılan ve en ucuz listelerinin genelinde 1. sırada yer alan Fiat Egea, crossover sınıfındaki kompakt SUV modeli Cross modeliyle de listemizin 1. sırasında. İşte Haziran 2023 Fiat Egea Cross fiyat listesi:
2- Hyundai Bayon Koreli temsilci Hyundai yeni SUV modelleri ile İx35 dönemindeki tahtına geri oturmaya çalışıyor. SUV alanındaki başarısını tekrardan alevlendirmek isteyen Hyundai Bayon modelini piyasaya sürdü. Birçok farklı donanım ve motor seçeneği ile ön plana çıkan Hyundai Bayon listemizde 2. sıraya yerleşti. İşte 2023 Haziran Hyundai Bayon fiyat listesi: Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı 3- Dacia Duster Renault'un sevilen yan markası Dacia, Duster modeli ile listenin 2. sırasına giriş yapıyor. 2023 yılının ilk iki ayında 5083 satan Dacia Duster uygun fiyat ilkesiyle herkese hitap etmeye çalışıyor. Ayrıca Duster 2024 yılından itibaren Türkiye'de üretilecek. Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 4- Citroen C3 Aircross SUV Sevilen Fransız markası Citroen listemizin 4. sırasının sahibi. C3 modelinin yerden yüksek versiyonu C3 Aircross SUV uygun fiyat etiketi ile kullanıcıların ilgisini çekiyor. Tek motor seçeneği ile ülkemize gelen C3 Aircross SUV 3 farklı donanım seçeneğine sahip. 130 HP – EAT6Feel Feel Bold Shine (Çift Renk)2023 2023 2023874.200 TL 912.300 TL 1.002.900 TL 5- Renault Captur Türkiye'de oldukça popüler olan Renault Captur listemizin 5. ve son sırasının sahibi. 3 farklı donanım ve motor seçeneği ile karşımıza çıkan Renault Captur artan fiyatlarına rağmen listemizde kendine yer buldu. İşte Haziran 2023 Renault Captur fiyat listesi: 2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
VersiyonDonanımŞanzıman TipiYakıt TipiTavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste FiyatıTavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı1.4 Fire 95 HPStreetManuelBenzinli650.900 TL640.900 TL1.3 M.Jet 95 HPStreetManuelDizel774.900 TL764.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTStreetOtomatikDizel861.900 TL851.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATStreetOtomatikElektrikli-Benzinli945.900 TL935.900 TL
BAYONYakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum
2023 Model
VersiyonlarDonanımModel YılıTavsiye Edilen AnahtarTeslim Fiyatı (TL)1.2 PureTech
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2- Hyundai Bayon
Koreli temsilci Hyundai yeni SUV modelleri ile İx35 dönemindeki tahtına geri oturmaya çalışıyor. SUV alanındaki başarısını tekrardan alevlendirmek isteyen Hyundai Bayon modelini piyasaya sürdü. Birçok farklı donanım ve motor seçeneği ile ön plana çıkan Hyundai Bayon listemizde 2. sıraya yerleşti. İşte 2023 Haziran Hyundai Bayon fiyat listesi:
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı
Satış Fiyatı1.4 MPI 100 PS JumpBenzinManuel760.000 TL760.000 TL1.4 MPI 100 PS JumpBenzinOtomatik790.000 TL790.000 TL1.4 MPI 100 PS StyleBenzinOtomatik845.000 TL845.000 TL1.4 MPI 100 PS EliteBenzinOtomatik930.000 TL930.000 TL1.0 T-GDI 100 PS StyleBenzinDCT900.000 TL900.000 TL
3- Dacia Duster
Renault'un sevilen yan markası Dacia, Duster modeli ile listenin 2. sırasına giriş yapıyor. 2023 yılının ilk iki ayında 5083 satan Dacia Duster uygun fiyat ilkesiyle herkese hitap etmeye çalışıyor. Ayrıca Duster 2024 yılından itibaren Türkiye'de üretilecek.
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste FiyatıEssential TCe 90 bg828.000 ?Essential ECO-G 100 bg869.000 ?Expression ECO- G 100 bg883.900 ?Essential Blue dCi 115 bg 4×2918.000 ?Essential TCe 150 bg EDC920.000 ?Essential TCe 150 bg 4×4956.900 ?Journey TCe 150 bg EDC980.000 ?Essential Blue dCi 115 bg 4×41.041.000 ?Extreme TCe 150 bg EDC1.005.000 ?
4- Citroen C3 Aircross SUV
Sevilen Fransız markası Citroen listemizin 4. sırasının sahibi. C3 modelinin yerden yüksek versiyonu C3 Aircross SUV uygun fiyat etiketi ile kullanıcıların ilgisini çekiyor. Tek motor seçeneği ile ülkemize gelen C3 Aircross SUV 3 farklı donanım seçeneğine sahip.
130 HP – EAT6Feel
Feel Bold
Shine (Çift Renk)2023
2023
2023874.200 TL
912.300 TL
1.002.900 TL
5- Renault Captur
Türkiye'de oldukça popüler olan Renault Captur listemizin 5. ve son sırasının sahibi. 3 farklı donanım ve motor seçeneği ile karşımıza çıkan Renault Captur artan fiyatlarına rağmen listemizde kendine yer buldu. İşte Haziran 2023 Renault Captur fiyat listesi:
2023 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste FiyatıTouch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg1.113.000 ?Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg1.151.900 ?R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg1.258.000 ?