Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli otomobil dönüşümü başladı. Üstelik yalnızca binek araç değil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve tır gibi hafif ve ağır ticari araçlar da bu sürece dahil oluyor. Bu haberimizde sizlerle bütçe dostu binekleri paylaşıyoruz. İşte Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller…

En ucuz elektrikli otomobiller!

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller listemizin ilk sırasında Opel Corsa-e yer alıyor. 50 kWh bataryası ile 350 km menzil sunan araç, 30 dakikalık şarj ile yüzde 80'e kadar dolum yapabiliyor. Satış fiyatı ise 849 bin 900 TL.

Listenin ikinci sırasında Renault Zoe bulunuyor. Uzun yıllardır piyasada olan bu araç zaman içerisinde teknik özelliklerini birkaç kez geliştirdi. Hem menzili hem de performansı arttı. Şu anda 80 kW elektrik motorlu ve 395 km'ye varan menzili ile 899 bin 900 TL'ye satılıyor.

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve fiyatları! [Şubat 2023]

Listemize Ami'yi dahil etmedik. Zira ruhsatta otomobil olarak geçmiyor. Ancak bu markadan 2 farklı model yer alıyor. Bunlardan ilki Citroen e-C4. 100 kW gücünde motora sahip olan bu araç 50 kWs bataryası ile 350 km'ye kadar menzil sunuyor. Satış fiyatı ise 909 bin TL.

Citroen'in ikinci modeli e-C4 X. Diğer model ile benzer şekilde bu araçta da 100 kW gücünde bir elektrik motoru bulunuyor. 50 kWs bataryası ile de 350 km'ye kadar menzil sunuyor. İlk çıktığında e-C4'ten pahalı olsa da şu an için satış fiyatı bu otomobilin de 909 bin TL.

Listemizin beşinci sırasında Opel Mokka-e bulunuyor. 100 kW gücünde bir elektrik motoruna sahip olan Mokka-e, 50 kWs bataryası ile 327 km'ye varan bir menzil sunuyor. Corsa-e'de ve listedeki diğer araçlarda olduğu gibi 30 dakikada yüzde 80 dolum yapabiliyor.

Son sırada ise Mini Cooper SE yer alıyor. Markanın ilk tamamen elektrikli aracı olan bu model, 135 kW elektrikli motoru ile listedeki diğer otomobillerden çok daha yüksek bir performans sunuyor. Ancak buna karşılık olarak 230+ km menzile sahip. Tabii şehir içi birçok kişi için bu da yeterli olacaktır. Aracın liste fiyatı bugün itibariyle 919 bin 230 TL.

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