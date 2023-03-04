Dünya genelinde en çok araç satan ve en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Çinli BYD, Türkiye pazarına giriş yapıyor.

Dünya genelinde en çok araç satan ve bu sayede en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Çinli BYD, Türkiye pazarına giriş yapmak için yeni bir distribütör ile anlaştı. BYD'nin uygun fiyatlı modelleri, Türkiye pazarında büyük bir fark yaratabilir.

Türkiye'de satılacak Çinli BYD elektrikli otomobilleri buldum!

Elektrikli araç ve batarya üretiminde lider konumda olan BYD (Build Your Dreams) ve ALJ Türkiye, Türkiye distribütörlüğü için bir anlaşmaya vardı. ALJ Türkiye, 14 yıldır Toyota ve 2016'dan beri Lexus'un Türkiye distribütörlük faaliyetlerini yürütmekteydi, ancak bu anlaşma sayesinde BYD markasının yenilikçi ve çevre dostu elektrikli araçlarının satış ve satış sonrası hizmetlerini sunacak.

BYD şu ana kadar dünya çapında 3,5 milyondan fazla araç satışı gerçekleştirdi ve özellikle "blade batarya" teknolojisiyle öncü bir rol oynuyor. Şirket ayrıca, kendi aktarma organları sistemlerini, bataryalarını, otomotiv yarı iletkenlerini, elektrik motorlarını ve motor kontrol sistemlerini geliştiren dünyadaki tek elektrikli araç üreticisi konumunda bulunuyor.

Çin merkezli elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD, Türkiye pazarına adım atıyor. BYD'nin Türkiye distribütörlüğü için ALJ Türkiye ile anlaştığı açıklandı. ALJ Türkiye, uzun yıllara dayanan otomotiv distribütörlüğü tecrübesi ile BYD markasının Türkiye'deki başarısına katkı sağlayacak.

BYD, dünya genelinde 3,5 milyondan fazla araç satışı gerçekleştirerek lider konumda yer alıyor. Şirket, özellikle "blade batarya" teknolojisiyle sektörde öncü bir rol üstleniyor. Kendi geliştirdiği aktarma organları, bataryalar, yarı iletkenler, elektrik motorları ve motor kontrol sistemleri ile de dikkat çekiyor.

BYD Avrupa Genel Müdürü ve BYD Uluslararası İşbirliği Bölümü Başkanı Michael Shu, Türkiye pazarının potansiyeline inandıklarını ve ALJ Türkiye ile koordinasyon içinde BYD'nin teknolojik ürün yelpazesini Türk tüketicilerine sunacaklarını söyledi.

ALJ Türkiye Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt ise, BYD'nin son teknolojiye sahip modellerini Türkiye pazarına sunmanın heyecanını yaşadıklarını ve BYD markasının Türkiye'de önemli bir konuma sahip olacağına inandıklarını ifade etti.