Türkiye'de Kaçak/Yurt Dışı Telefon Satışı Artıyor

Türkiye'de ve dünyada hangi ay kaç telefon satıldığı ve hangi üreticilerin zirveye yerleştiği, pazar payını büyüttüğü veya kaybettiği üzerine birçok haber hazırlıyoruz. Fakat bugün hepimizi etkileyecek başka bir konuyla ilgili veriler ortaya çıktı. O da kaçak/yurt dışı telefon satışı.

Kaçak/yurt dışı telefon satışı yasak! Ama…

Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markalarına baktığımızda, zirvede yüzde 22.13'lük pay ile Samsung'un olduğunu görüyoruz. İkinci sırada ise yüzde 18.61 ile Apple bulunuyor. Üçüncü sırada yüzde 12.85 ile Xiaomi yer alırken, dördüncü sırada da yüzde 5.93 ile Huawei kendini ilk 5'e sokmayı başarıyor.

Daha sonra yüzde 2.69 ile Oppo, yüzde 0.79 ile Realme, yüzde 0.62 ile yerli akıllı telefon üreticilerinden General Mobile, yüzde 0.54 ile Vivo ve son olarak yüzde 0.4 ile yine yerli markalardan Reeder bulunuyor. Kalan yüzde 2.6'lık pazar payı ise diğer markalar arasında dağılıyor.

IMEI kayıtlarında tarihi rekor kırıldı! Kayıt sonrası açılmayan telefonlar ne olacak?

Fakat bu sıralamada zirvede aslında Samsung değil, yüzde 32.84'lük bir tanımlanamayan satış görünüyor. Bunun temsil ettiği şey ise Türkiye'deki kaçak/yurt dışı telefon satışı. Geçtiğimiz ay yüzde 29.06 seviyesinde olan yurtdışı/kaçak telefon satış verisi bu ay yüzde 33'e dayanmış durumda.

Bu da her yeni telefon alan 3 kişiden birinin yurt dışına gittiğinde (yanında 1 adet) telefon getirdiğini veya halihazırda Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan yurt dışı cihazlarını aldığını gösteriyor. Bu da resmi satış rakamlarına yansımadığı ve satıcı tarafından zorunlu garanti şartları sağlanmadığı için sistemde büyük bir boşluk olarak gözüküyor.

Tabii bu cihazları Türkiye'den veya yurt dışından alan kişiler yine IMEI kayıt işlemini gerçekleştirerek (yıl içerisinde yurt dışına çıkılmış olması gerekiyor) kullanmaya devam edebilir. Fakat istatistikler bize binlerce insanın durumun farkında olmadan alışveriş yapıyor olduğunu gösteriyor.

Örneğin bir telefoncudan veya kişiden Android veya iOS bir cihaz alacağınız zaman, eğer bu ürün Türkiye'de vergilendirilerek satılmıyor ve yurt dışından gelme ve de IMEI kayıtsız ise neredeyse yarısı kadar bir fiyattan satılması gerekiyor. Ancak bazı kişiler bu durumu gizleyerek Türkiye fiyatı üzerinden satış yapıyor.

Dolayısıyla birçok alıcı 5-10 bin TL bandında aldığı ikinci el Android akıllı telefonuna IMEI kaydı için 20 bin TL ödemesi gerektiği mesaj gelene kadar durumun farkına varamıyor. Tabii başka telefonun IMEI'si atılmış cihazlar da satılmış olabilir.

Bu durumda ise kaçak IMEI fark edilene kadar biraz daha uzun süre kullanabiliyorlar. Ancak eninde sonunda sonuç cihazın kapatılması olacaktır. Siz de bir akıllı telefon satın almadan önce buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz haberimizdeki IMEI sorgulama adımlarını takip etmeli ve bunun bilincinde satın almalısınız. IMEI kaydı yapmak için de burayı tıklayarak ulaşabileceğiniz haberimizdeki rehberi takip edebilirsiniz.