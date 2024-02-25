Üye Girişi
Haberler

Türkiye'de En Popüler Windows Sürümleri Açıklandı

Güncelleme:

StatCounter'ın verilerine göre Türkiye'de en popüler Windows sürümleri açıklandı. Windows 10 yüzde 75.19 kullanım oranıyla zirvede yer alırken, Windows 11 ikinci sırada yer aldı.

Microsoft, 20 Kasım 1985 tarihinde Windows işletim sisteminin ilk sürümünü piyasaya sürerek teknoloji dünyasında bir devrim başlattı. Kullanıcı dostu ve anlaşılır arayüzü sayesinde hızlı popülerlik kazanan Windows, zaman içinde sürekli olarak geliştirildi. Son sürüm olan Windows 11 ile kullanıcılara birçok yenilik sunulmuşken şimdi gözler, Windows 12'de.

Windows, diğer ülkeler bir yana Türkiye'de de bir hayli popüler. Bunun en önemli sebebi demin de söylediğimiz gibi kullanıcı dostu bir arayüz. Öyle ki en kolay işletim sisteminin Windows olduğu düşünülüyor. Peki ülkemizde kullanım oranları ne durumda? İşte Türkiye'de en popüler Windows sürümleri…

En popüler Windows sürümleri

Teknoloji alanıyla ilgili raporlar paylaşan StatCounter, Ocak 2024 verileri doğrultusunda Türkiye'de en popüler Windows sürümlerini açıkladı. Söz konusu verilere baktığımızda Windows 10'un yüzde 75.19 kullanım oranıyla zirvede olduğunu görüyoruz.

Windows 11 ise yüzde 20.49 kullanım oranıyla ikinci sırada yer alıyor. 2009'da piyasaya sürülen ve günümüzde pek çok şirketin desteğini sonlandırdığı Windows 7'nin kullanım oranı ise yüzde 2.16. Bu da üçüncü sırada.

Windows'un yapay zeka asistanı Copilot, yeni yeteneklere kavuştu!

Ekim 2001'de kullanıma sunulan Windows XP'nin ise yüzde 1.31 kullanım oranına sahip olduğunu görüyoruz. Bu oran kullanıcıları şaşırttı. Zira tıpkı Windows 7 gibi bu sürüm için de destek sonlandı.

Türkiye'de en popüler Windows sürümleri şu şekilde sıralandı;

SürümKullanım Oranı1. Windows 10%75.192. Windows 11%20.463. Windows 7%2.164. Windows XP%1.315. Windows 8.1%0.686. Windows 8%0.13Diğer Windows sürümleri%0.07SürümKullanım Oranı

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi Windows sürümünü kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mahsun j. 7. bölüm ne zaman? Mahsun j. 7. bölüm hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? Mahsun j. yeni bölüm ne zaman? Grace Kelly neden öldü? Grace Kelly ölüm sebebi ne, ne zaman öldü? Grace Kelly biyografisi! Yarın kabine toplantısı var mı? Yarın kabine toplantısı yapılacak mı, saat kaçta yapılacak? Survivor Merve hamile mi? Survivor All Star Merve Aydın hamile iddiaları gerçek mi, yanıt geldi mi? İzmir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 25 Şubat listesi! İstanbulspor - Beşiktaş maçı kaç kaç? İstanbulspor - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bahar dizisi hangi gün? Bahar dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? İSTANBULSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: İstanbulspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? İstanbulspor Beşiktaş canlı yayın linki! Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı nereden izlenir? Chelsea Liverpool maçı ŞİFRESİZ nereden izlenir? Chelsea Liverpool maçı şifresiz izleme linki var mı, hangi kanaldan izlenir? Kopuk dizisi bitti mi? Kopuk final mi yapıyor, neden? Kopuk dizisi kaldırılıyor mu, sebebi ne? Mesut Yılmaz öldü mü? Mesut Yılmaz neden öldü, ölüm sebebi ne? Mesut Yılmaz ne zaman, kaç yaşında öldü? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 25 Şubat Pazar Survivor yeni bölüm!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title