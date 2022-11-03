Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu!
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Geçtiğimiz ekim ayı içerisinde en çok satan otomobiller açıklandı. Paylaşılan listede hafif ticariler ve lüks segment dikkat çekti.
Bugün, Türkiye'de Ekim ayında en çok satan binek ve ticari otomobiller listesi ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda yüzde 14.9 ila 17,1 arasında adet bazında artış görüyoruz. Peki ilk 5 sıralaması nasıl?
Türkiye'de en çok satan binek ve ticari otomobiller – Ekim 2022
En çok satan otomobiller listesinden önce tüm pazarın genel tablosunu aktaralım. Yapılan paylaşıma göre otomobil ve hafif ticari satışlarına baktığımızda toplamda 65 bin 222 adet aracın trafiğe girdiğini görüyoruz. Bu da geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14.9 oranında bir artış olduğunu gösteriyor.
Hafif ticari ve binek otomobil satış adeti şu şekilde:
Fiat : 13 bin 198
Ford: 7 bin 654
Renault: 6 bin 891
Volkswagen: 5 bin 202
Dacia: 3 bin 687
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En çok satan binek otomobiller listesinde ise durum biraz daha farklı. Yıldan yıla satış oranına baktığımızda yüzde 17.1 oranında artış olduğunu ve toplamda 47 bin 440 aracın trafiğe girdiğini görüyoruz. Yani ortak listenin büyük bir kısmını binekler oluşturuyor.
Markalara göre en çok satan otomobiller ilk 5 sıralaması ise şu şekilde:
Fiat: 9 bin 85
Renault: 6 bin 38
Dacia: 3 bin 687
Hyundai: 3 bin 327
Volkswagen: 3 bin 55
Markalara göre hafif ticari satış listesi ise şu şekilde:
Ford: 6 bin 918
Fiat: 4 bin 113
Volkswagen: 2 bin 147
Toyota: 1.166
Renault: 853
44 markanın yer aldığı lüks otomobil satışlarında ise durum şu şekilde:
Porsche: 43
Maserati: 33
Lexus: 31
Jaguar: 3
Aston Martin: 3
Ferrari: 2
Bentley 1
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