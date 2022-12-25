Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar belli oldu!

Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar neler oldu? İşte 2022 yılında Android ve iOS cihazlarda indirilen uygulama ve oyunlar.

Teknoloji her geçen gün hayatımıza dahil olurken, akıllı telefonları kullanma şeklimiz de değişiyor. Yayınlanan son analiz, Türkiye'de en çok indirilen iOS ve Android uygulamalarını ortaya koydu. Birinci sırada popüler sosyal medya platformu Instagram yer aldı.

2022'de en çok indirilen uygulamalar (iOS/Android)

SensorTower tarafındna hazırlanan rapor, Türkiye'nin 2022 yılında indirdiği uygulamaları ve oyunları listeledi. Tüm kategoriler arasında en popüler olan üç uygulamanın sırasıyla Instagram, Trendyol ve WhatsApp olduğu ortaya çıktı.

Bu üç uygulamanın hemen arkasında ise son yılların en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok geldi. Beşinci sırada ise ilginç şekilde Kuaishou isimli sosyal ağ ve video efekt uygulaması boy gösterdi.

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2022 yılında en fazla indirilen oyunlar da oldukça dikkat çekiyor. SensorTower verilerine göre Subway Surfers Türkiye'nin en popüler oyunu oldu. İkinci sırada ise 101 Yüzbir Okey Plus yer alırken, hemen arkasında PUBG: Mobile bulunuyor.

En popüler uygulamalar

Instagram

Trendyol

WhatsApp

TikTok

Kuaishou

e-Devlet

Hepsiburada

CapCut – Video Editor

getir

Snapchat

En popüler oyunlar

Subway Surfers

101 Yüzbir Okey Plus

PUBG: Mobile

Roblox

Words of Wonders

Race Master 3D

Candy Crush Saga

Going Balls

Stumble Guys

Snake.io

Bunlara ek olarak finans kategorisindeki en popüler üç uygulama ise Ziraat Mobil, Akbank ve Garanti BBVA oldu. Ayrıca alışveriş sektöründe en çok tercih edilen uygulamalar Trendyol, Hepsiburada, getir ve Yemeksepeti olarak öne çıktı.

Siz en çok indirilen uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.