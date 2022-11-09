Türkiye'de akıllı telefon kullanan kişi sayısı belli oldu!

Bugün yayınlanan bir araştırmayla birlikte Türkiye ve dünyadaki akıllı telefon kullanıcı sayısı belli oldu. İşte detaylar...

Bugün ortaya çıkan bir araştırmayla birlikte tüm dünyada ne kadar akıllı telefon satıldığı ortaya çıktı. Aynı zamanda ülkelere göre aktif kullanıcı sayısı da belli oldu. Peki Türkiye'de kaç kişi akıllı telefon kullanıyor? İşte son verilere göre akıllı telefon kullanıcı sayısı…

Ülkelere göre akıllı telefon kullanıcı sayısı!

Paylaşılan verilere baktığımızda 2021 yılı içerisinde tüm dünyada 1 milyar 433 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştiği belirtiliyor. Tabii sürekli olarak yukarı doğru çıkan bir grafik çizilse de pandeminin etkisi nedeniyle beklentilerin altında olduğunu görüyoruz.

Pandemi öncesine baktığımızda ise 2018 yılı hala 1 milyar 556 milyon adet telefon satışı ile rekoru elinde tutuyor. Tabii 2009 ila 2015 arası grafiğe baktığımızda üç katı aşan bir artış görüyoruz. Yani uzun vadede mevcut rekorun da kırılacağını net bir şekilde söyleyebiliriz.

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Öte yandan ülkelere göre akıllı telefon kullanıcı sayısı grafiği konuyu biraz daha aydınlatıyor. Zira nüfusa göre kıyaslama yapabiliyor ve hangi ülkelerin zirveyi çektiğini görebiliyoruz. Türkiye'nin de içinde bulunduğu liste şu şekilde:

Çin: 953 milyon

Hindistan: 492 milyon

ABD: 273 milyon

Endonezya: 170 milyon

Brezilya: 118 milyon

Rusya: 102 milyon

Japonya: 83 milyon

Meksika: 74 milyon

Vietnam: 66 milyon

Almanya: 66 milyon

Bangladeş: 61 milyon

İran: 57 milyon

Türkiye: 55 milyon

Birleşik Krallık: 54 milyon

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