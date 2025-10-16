Türkiye'de 5G İhalesi Bugün Yapılacak

Yeni nesil kablosuz internet bağlantısı olarak nitelendirilen 5G teknolojisinin Türkiye'ye getirilmesi için bugün ihale yapılacak.

Türkiye'de halen 4.5G teknolojisi kullanılıyor.

5G teknolojisiyle mobil internet hızının 10 kata kadar artırılması hedefleniyor.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'nin Nisan 2026'da aktif olmasını hedeflediklerini söylemişti.

İhale 10.30'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenecek.

İhaleye Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone Türkiye şirketlerinin katılması bekleniyor.

Bakan Uraloğlu, "5G ihalesinden kamuya alacağımız pay 2 milyar 125 milyon dolar olacak. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak" dedi.

Nasıl çalışacak?

Bakan Uraloğlu, Anadolu Ajansı özel yayınında ihaleye ve 5G teknolojisinin kullanımına ilişkin bazı bilgiler paylaştı.

Buna göre 5G teknolojisi ilk olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılacak.

Bakan Uraloğlu, 5G'nin tüm Türkiye'yi kapsama sürecinin "bir yıldan biraz daha fazla uzun sürebileceğini" söyledi.

İstanbul Havalimanı'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, dört büyük futbol kulübünün stadyumlarında denemeler yapıldığını kaydeden Uraloğlu, bu testlerde 100 megabit ile 1 gigabit arasında değişen hızlara ulaştıklarını söyledi.

Testlerde indirme hızının 1876 megabite, gönderme hızının da 175 megabit civarına çıktığını kaydeden Uraloğlu, bunun mevcut 4.5G teknolojisinin sunduğu hızdan yaklaşık 10 kat daha fazla olduğunu dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, bu hızlara ulaşıldığında görüntü hızının artacağını, mesela uzaktan ameliyatın mümkün olacağını, akıllı ulaşım sistemlerinin de hayata geçebileceğini söyledi.

Uraloğlu ayrıca Hasdal-İstanbul Havalimanı metrosunda 5G ile akıllı ulaşım sistemlerinin de gelecek ay itibarıyla devreye sokulabileceğini açıkladı.

5G nedir?

Yeni nesil mobil internet bağlantısı 5G yüksek veri indirme ve yükleme hızları sunuyor.

Radyo frekanslarının daha etkin kullanımı sayesinde çok daha fazla cihaz aynı anda mobil internete bağlanabiliyor.

Bu teknolojiyle birlikte mobil videolar neredeyse anında yükleniyor ve kesintisiz oynatılıyor. Görüntülü aramalar daha net ve akıcı hale geliyor.

Otonom araçların birbirleriyle iletişim kurması ve canlı harita ve trafik verilerini okuması için de 5G'nin kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Ancak düşük frekanslı bantlar uzun mesafelerde daha etkili olduğu için operatörlerin 5G'nin yanında 4G kapsamasını da geliştirmeye odaklanması bekleniyor.

Uraloğlu ise 5G altyapısının tamamlanmasıyla kırsal kesimlerde yaşanan erişim sorunlarının da çözülebileceğini ifade etti.

Telefonlarımızı değiştirmemiz gerekiyor mu?

5G teknolojisini mobil telefonlarda kullanabilmek için buna uyumlu cihazlara sahip olmak gerekiyor.

Bakan Uraloğlu'nun aktardığına göre, Türkiye'de yaklaşık 85 milyon telefon kullanıcısı var. Ancak bunların dörtte biri 5G uyumlu telefon.

Uraloğlu, "Peyderpey, telefonlar değiştirildikçe, buna sahip olmayan vatandaşın alımıyla bu telefonlar değişmiş olacak" dedi.

Yalnızca 2G'ye uyumlu sim kartı sahiplerinin ise hem telefonunu hem de sim kartını değiştirmesi gerekeceğini belirtti.