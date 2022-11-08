Türkiye, ABD'de silah fabrikası kuruyor!

Yerli savunma sanayii şirketlerinin küresel pazardaki etkisi her geçen gün artıyor. Yalnızca SİHA ve roket benzeri sistemler değil, ateşli silahlar konusunda da önemli bir pazara sahip. Son olarak Canik tarafından ABD iç pazarı için yeni bir fabrika kurulacağı açıklandı. İşte detaylar…

Canik, ABD pazarı için fabrika kuruyor!

Samsun Yurt Savunma ya da kısaca SYS bünyesinde bulunan Canik, ABD pazarı için yeni bir fabrika kuruyor. Halihazırda ABD'nin 3. büyük silah ihracatçısı konumunda olan şirket, bazı yerel yasaları aşabilmek için fabrika kurma yolunda ilerliyor.

Canik'in şu ana kadar ABD'de 2 milyondan fazla sayıda tabanca satışı gerçekleştirdiğini biliyoruz. Son 3 yılın verilerine baktığımızda ise 2020'de 190 bin, 2021'de 291 bin ve 2022'de 370 bin (4 çeyrek tahmini) adet ateşli silah satışı gerçekleştirdi. Yani giderek satış sayısını ve popülerliğini artırıyor.

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Türkiye'nin aksine ABD'de birçok eyalette bireysel silahlanma sayısı oldukça yüksek. Bu yüzden ortada kolluk kuvvetlerinin haricinde gelişip büyüyen bir pazar var. Alım güçleri de yüksek olduğu için diğer ülkelerin aksine çeşitlilik oldukça fazla.

Böyle bir pazarda nispeten küçük oyuncu olarak tabanca satmaya başlayan Canik ise ICA tarafından verilen 2017 ve 2019 yıllarında aldığı "Yılın Tabancası" ile 2018'de aldığı "Yılın Değerli Aksesuarı" ödülleri başta olmak üzere birçok platformun editörleri ve jürileri tarafından 2020'de aldığı "Endüstri'nin Seçimi" ödülleri sayesinde bilinirliğini ivmeli bir şekilde büyütüyor.

Tabii Amerikalılar tarafından tercih edilmesinin bir diğer nedenlerinin başında ise çeşitlilik ve yüksek fiyat performans değeri geliyor. Örneğin Canik TP9SA, ABD'nin en çok satan Glock ve benzeri markaların ürünleriyle kıyaslandığında aynı kalitede değerlendirilse de 399 dolarlık başlangıç paketi fiyatı, yani rakiplerinin yarısı kadar bir ücrete satıldığı için stoğa geldiği gibi satılıyor.

Bu sayede pazarın 3. en büyüğü haline gelmiş olsa da önünde bazı yasal engeller mevcut. Zira ABD'de bazı silahların satışının yapılabilmesinin tek yolu ülke sınırları içerisinde üretilmiş olmasından geçiyor. Pazarda yeterince büyüyen ve yerini sağlamlaştıran Canik ise bu engeli aşabilmek için 2023'de tamamlanacak fabrikasının inşasını hızla sürdürüyor.

Bu adımın ardından ilk 2 yıl içerisinde, yani 2025'e kadar önce ABD'nin sonra da global pazarın en çok satanları arasına girerek bilinen ünlü markaları geride bırakmayı hedefliyor. Tabii ülkemizde de polislerin beylik silahı olarak kullandığı TP9'u ve uçaksavar benzeri diğer makineli tüfekleri üretmeye devam edecek.

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