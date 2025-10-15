Türkiye 5G İhalesi İçin Hazırlanıyor: 2,1 Milyar Dolar Değerinde Frekans Paketleri

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın gerçekleştirilecek 5G ihalesine ilişkin, "Toplam 400 megahertz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi, işletmecilere tahsis edilecek" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamayla, 5G teknolojisinin hayata geçmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında yarın ihalenin gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı, 4 büyüklerin stadyumları, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile toplam 41 alanda 5G'yi deneme izinleri verdiklerini belirtti. Özellikle üretim tesislerine yönelik deneme izinleri verildiğini hatırlatan Uraloğlu, işletmecilerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacağını ifade etti. Bakan Uraloğlu, ihale detaylarına ilişkin, "700 megahertz ve 3,5 gigahertz frekans bantlarında toplam 400 megahertz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacaklar" açıklamasında bulundu.

'10 KATA VARAN ARTIŞ DENEYİMLENEBİLECEK'

5G teknolojisinin çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleriyle sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirten Bakan Uraloğlu, "2G, 3G ve 4,5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızlarında, 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Örneğin, tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G'nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak" ifadelerini kullandı.

'YERLİ ÜRETİM TEŞVİK EDİLİYOR'

Bakan Uraloğlu, 5G altyapısında yerliliğin teşvik edildiğini ifade ederek, "Yüzde 60'a varan oranda yerli ürün, yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, işletmecilerin tekliflerini yarın saat 09.30'a kadar sunabileceğini de belirterek, ihalenin saat 10.30'da BTK Merkez Binası'nda gerçekleştirileceğini bildirdi.