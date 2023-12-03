Türkiye 2023 yılı savunma sanayi ihracatında rekor kırdı

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi kapsamında başlatılan projeler, 2023 yılında savunma sanayi ihracatında rekor bir artış yaşandığını gösteriyor. Türkiye, 170 ülkeye 230'dan fazla savunma sanayi ürünü ihraç ederek döviz girdisi sağladı. 2022 yılında 4,4 milyar dolar olan ihracat değeri, 2023 yılında yüzde 10 artışla 4,8 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi kapsamında başlatılan projeler yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Bahsi geçen projeler kapsamında Türkiye 2023 yılı savunma sanayi ihracatı değerinde rekora ulaştı. Geçen yıla kıyasla yüzde 10'luk artış yıl bitmeden yaşandı. İşte Türkiye'nin 2023 yılı savunma sanayi ihracat değeri ve detayları…

400 milyon dolar artışla rekora koşuyoruz!

170 ülkeye 230 dan fazla savunma sanayi ürünü ihracatı yapan Türkiye pazarda son yılların odak noktalarından biri haline geldi. TUSAŞ, Baykar, Alp Havacılık, Roketsan, Aselsan gibi havacılık şirketlerinin yaptığı atılımlarla Türkiye dikkatleri üzerine çekti. Daha sonrasında Otokar, BMC, Nurol Makine gibi özellikle kara araçları konusundaki şirketlerinde adını duyurmasıyla rakamlar artmaya başladı.

Bunun yanında yan sanayi üretimlerini de yapan Türkiye bu ürünleri yurtdışına satmasıyla birlikte ciddi oranda dövizi de ülke içerisine getiriyor. 2022 yılında 4,4 milyar dolar seviyesindeki ihracat değeri 2023 yılının Kasım ayında ise yüzde 10'luk artışla toplamda 4,8 milyar dolara ulaştı.

Falcon 9 gibi iniş yapan savaş uçağı Roadrunner!

Türkiye yapmış olduğu atılımlarla birlikte geçen yıla kıyasla ihracat değerini hem yüzde 10 oranında arttırdı hem de bu değere 2023 yılının 11. ayında yani yıl bitmeden ulaşmış oldu. Konuyla ilgili olarak 170 ülkeye ihracat yapan Türkiye toplamda 230 farklı savunma sanayi ürünün satışını gerçekleştiriyor.

2023 yılının son sürprizi olaraksa MMU KAAN beklenirken ilk uçuşun ardından seri üretime geçecek olan 5. nesil yerli ve milli savaş uçağı için sipariş süreci başlayacak. İlk alıcılar Türk Hava Kuvvetleri olurken devamında farklı ülkelere de ihracat yapılacağı biliniyor. Bunun yanı sıra HürJet için de üretim ve ihracat süreçleri devam ediyor.