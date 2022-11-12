Türkçenizi test edebileceğiniz internet sitesi

Tamamen eğlence amaçlı oluşturulan açık kaynak kodlu "Dahi Anlamındaki De" internet sitesi ile Türkçe testi yapabiliyorsunuz.

Yıllar öncesinde SMS ile mesajlaşırken, günümüzde ise sosyal medya platformları üzerinden ve WhatsApp ile iletişim kurarken mesajların büyük bölümünde kısaltmalar kullanıyoruz. Küçük büyük harf kullanımından noktalama işaretlerine kadar birçok konuya dikkat edilmediği için dil bilgisi zamanla köreliyor. Bu kapsamda Türkçe bilginizi test edebileceğiniz bir internet sitesi önerisi ile karşınızdayız.

"Dahi Anlamındaki De" başlığıyla karşımıza çıkan internet sitesi .de uzantısını kullanıyor. Bu uzantı Almanya tarafından kullanılıyor olsa da, internet sitesi Türkçe ve uzantının bu şekilde olması "dahianlamindaki.de" gibi hoş bir alan adının ortaya çıkmasını sağlıyor.

Dahi Anlamındaki de ile eğlenceli Türkçe testi!

Tamamen eğlence amaçlı oluşturulan açık kaynak kodlu sitede sizleri 10 soru bekliyor. Bu sorulara 150 saniye içinde doğru cevap vermeniz halinde "Dahi Anlamındaki de Sertifikası" kazanıyorsunuz.

Buraya tıklayarak veya "https://dahianlamindaki.de/" adresini ziyaret ederek siteye ulaşabilirsiniz.