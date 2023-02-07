Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan deprem bölgesi açıklaması!

6 Şubat tarihinde Güney Doğu Anadolu'da gerçekleşen depremin etkileri tüm hızıyla devam ediyor. Kurtarma ekipleri, bölgede enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için 7/24 çalışmalarını sürdürürken, ilgili kurumlar da altyapı onarımı ve sorunların çözümü için çalışıyor. Ne yazık ki söz konusu problemlerden biri de iletişim. Her ne kadar ülkemizde faaliyet gösteren operatörler ellerinden geleni yapsalar da yoğunluk iletişimin sekteye uğramasına neden olabiliyor. Son olarak Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan bölgedeki durum hakkında ortak bir açıklama geldi.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan ortak açıklama

Ülkemizi derin üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler sebebiyle enerji hatlarında ve baz istasyonlarında oluşan hasar iletişim süreçlerini etkilemektedir. Güvenlik tedbirleri kapsamında ve enerji hatlarında oluşan hasar nedeniyle dağıtım şirketlerince bölgeye elektrik verilememesi sebebiyle iletişim için gerekli enerji jeneratörler ile sağlanmaktadır.

Üye operatörlerimiz Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone iletişimin sürmesi adına tüm ekipleriyle, AFAD ve ilgili bakanlıklarımızla koordineli bir şekilde deprem bölgesinde saha çalışmalarını sürdürmektedir. Enerji iletimi konusundaki onarım çalışmaları devam ederken, bölgeye sevk edilen mobil baz istasyonlarıyla iletişim sağlanmaktadır. Depremden etkilenen ve hasar gören baz istasyonlarının onarımına ise devam edilmektedir.

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Depremden etkilenen tüm illerde alınan önlemler ve aksiyonlarla bölgede sabit ve mobil altyapılar üzerinden iletişim sağlanmaya devam edilmektedir. İlave olarak, tüm kullanıcılara ses/data paketleri tanımlanmakta, borçlu hatlar yeniden kullanıma açılmakta, tüm Wi-Fi internet noktaları ve ankesörlü telefonlar ücretsiz kullanılabilmekte, taşınabilir şarj cihazı (powerbank) desteği de bulunmaktadır.

Operatörlerimiz tüm ekipleriyle bölgede yardım koordinasyon sürecine aktif olarak katılım sağlamaktadırlar. Deprem bölgesinde iletişimin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için şu önemli hususların tekrar altını çizmek isteriz:

Yüksek trafik oluşumunu engellemek için telefonlar sadece acil aramalar için kullanılmalıdır.

Haberleşmeler kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılmalıdır.