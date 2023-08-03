Turkcell, Sürdürülebilirlik Alanında Ödüller Aldı

Turkcell, ESG kriterlerine göre yapılan değerlendirmelerde 'A' notu alarak 'Excellent Sustainability' skorunu elde etti. Ayrıca çevreye duyarlı çalışmalarıyla 'Altın Green Check' sertifikasını da kazandı. Turkcell, telekomünikasyon sektöründe bu derecelendirmeyi alan ilk operatör oldu.

Turkcell, dünya çapında tüm işletmelerin ESG (Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim) kriterlerine göre sürdürülebilirlik derecelendirme ve değerlendirmelerini yapabilecekleri online platform Synesgy'nin ESG Değerlendirme kriterlerinden 'A' notu alarak 'Excellent Sustainability' skorunun sahibi oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket ayrıca iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri, müşteri iletişimi gibi farklı birimlerinde geçekleştirdiği çevreye duyarlı çalışmaların sonucunda Bureau Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından verilen 'Altın Green Check' sertifikasını aldı.

Turkcell böylelikle telekomünikasyon sektöründe bu derecelendirmeyi alan ilk operatör oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, CDP (Karbon Ayak İzi Raporlaması) skoru ile sektörde lider olduklarını belirterek, "Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi; negatif etkimizi sıfırlama ve aynı zamanda pozitif etkimiz için inovatif çözümler sunma yaklaşımıyla yürütüyoruz.

Uluslararası derecelendirmeler, sertifika, ödül ve skorlar, durduğumuz yerin doğru olduğunu gösteriyor. 'Mükemmel Sürdürülebilirlik' skoru için de bu anlamda gururluyuz. Türkiye'nin sektöründe yenilenebilir enerjiye en çok yatırım yapan şirketi olarak ülkemiz ve dünyamız için sosyal ve çevresel etkiyi artıracak iş modellerini hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.