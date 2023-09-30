Turkcell Müşteri Deneyimi Haftası Başlıyor

Müşteri deneyimi alanında yatırımlarını sürdüren Turkcell, 'Müşteri Deneyimi Haftası'nı bu yıl da kullanıcılarıyla kutlayacağını duyurdu. 1-8 Ekim haftasında, Turkcell'in farklı ihtiyaçlar için hayata geçirdiği ürün ve servislerini deneyimleyen müşterilerin çeşitli hediyeler kazanacağı aktarıldı.

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Hafta boyunca Turkcell'in IVR, çağrı merkezi, sosyal medya ve bayi gibi kanallarında 'Müşteri Günü' iletişimi sağlanarak müşteri deneyimi haftası kutlanacak.

"Turkcell, Müşteri Deneyimi Haftası boyunca elektronik pazar yeri Pasaj'dan 3 bin kullanıcıya 200'er TL tutarında hediye çeki verecek. Hediye çekleri 2 Ekim'den itibaren müşterilere Turkcell uygulaması üzerinden banner ile duyurulacak. Hediye havuzundan 200 TL hediye çekini alanlar, ekim ayı içerisinde Pasaj'da 1000 TL ve üzeri alışverişinde bu çeki kullanabilecek.

"Etkinlikler kapsamında düzenlenecek yarışmayla Turkcell'liler hem keyifli vakit geçirecek hem de ödüller kazanacak. 1 Ekim'de Turkcell Vadi'de Haluk Levent konseri öncesi düzenlenecek yarışmada soruları en hızlı ve doğru bilen müşterilere scooter, tablet, airfryer, hava temizleyici, dijital fotoğraf çerçevesi, kahve makinesi, hoparlör, bluetooth kulaklık gibi hediyeler verilecek.

"4 Ekim'de ise Turkcell Pera Flagship mağazasına gelen müşterilere kahve, çikolata ve lokum ikram edilecek."