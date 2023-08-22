Turkcell Güneş Enerjisi Santrali Kurmaya Hazırlanıyor

Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi her geçen gün yükseliyor. Bu durum ihtiyacın artmasıyla da birleşince her geçen gün bir başka şirket sektöre giriyor ya da yatırımlarını artırıyor. Söz konusu şirketlerden sonuncusu ise Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri oldu. Bugün yapılan KAP bildirimine göre Turkcell, güneş enerjisisantrali kurmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar…

Turkcell, güneş enerjisi santrali planları için düğmeye bastı

Sürdürülebilirlik ve temiz enerji gibi alanlarda Türkiye'nin en önemli sitelerinden biri olan Future Flow Life'ın haberine göre Turkcell, güneş enerjisi yatırımlarına başladı. Şirketin 300 MW kurulu güce sahip bisantral kurmaya hazırlandığı açıklandı. Şirketin konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde:

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), 22 Ağustos 2023 KAP açıklaması

2030 yılına kadar enerji tüketiminin %100'ünü yenilebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, son yıllarda veri merkezi ve plazalarımız için geliştirdiğimiz güneş enerjisi projeleri, 2021 yılında satın alınan 18 MW kurulu güce sahip Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali ve bugüne kadar yaklaşık 735 adet baz istasyonuna entegre ettiğimiz güneş enerjisipanelleri ile sektörde öncü çözümleri hayata geçirmiştik. Turkcell Grubu olarak, hedeflerimiz doğrultusunda, üç sene içerisinde 300 MW kurulu güce ve öz tüketim modeline sahip güneş enerjisi santralleri (GES) kurulumu planlanmaktadır.

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Şirket, bu amaçla Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve ilgili bölge Elektrik Dağıtım şirketleri tarafından, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği'nin ilgili 5/1h maddesi çerçevesinde 213 MW kurulu güç kapasitesi tahsis edildiğini söyledi.

Projeye ayrılan bütçenin ise yaklaşık 240 milyon dolar olması bekleniyor. Elbette ki değişken ekonomi ve farklı ihtiyaçlar bu miktarın değişmesine neden olabilir. Ancak sadece buradan bile yola çıkarak Turkcell, güneş enerjisi alanında oldukça büyük bir oyuncu olmaya aday diyebiliriz.

Hedef ilk olarak ise kendi enerji tüketimini düşük tutmak. Yatırımların tamamlanmasıyla birlikte 2026 yılında Turkcell Grubu tarafından tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 65'i yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak. Günümüzde Apple gibi pek çok önemli şirketin benzer hamleler ile karbon ayak izini sıfıra indirmeye çalıştığını biliyoruz.

Bu noktada Turkcell'in de diğer teknoloji devlerinin adımlarını takip ettiğini söylemek yanlış olmaz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Turkcell, güneş enerjisi santrali projesi ile telekomünikasyondaki başarısına temiz enerji alanında da ulaşabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.