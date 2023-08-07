Turkcell Global Bilgi'nin Dijital Yardım Masası ile iş süreçleri hızlanıyor

Turkcell Global Bilgi'nin kurumsal müşterilerine sunduğu yerli servislerinden Dijital Yardım Masası, firmaların iş süreçlerinde yaşadığı sorunlara yurt içinde ve yurt dışında, uçtan uca uzaktan ve yerinde çözüm seçeneği sunuyor. Çalışanların karşılaştığı yazılım ve donanım sorunlarına hızlı ve etkili teknik destek sağlayan Dijital Yardım Masası, iş verimliliğini artırıyor ve maliyetleri azaltıyor. Ayrıca, Turkcell Global Bilgi'nin diğer dijital hizmeti olan Sesli Yanıt Sistemi teknolojisiyle aksaklıklar da önlenebiliyor.

Turkcell Global Bilgi'nin kurumsal müşterilerine sunduğu yerli servislerinden Dijital Yardım Masası, firmaların iş süreçlerinde yaşadığı sorunlara yurt içinde ve yurt dışında, uçtan uca uzaktan ve yerinde çözüm seçeneği sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışanların karşılaştığı yazılım ve donanım sorunlarına henüz sorun hissedilmeden dahi teknik destek sunabilen Dijital Yardım Masası'yla, telekomünikasyondan üretime, sigortadan medyaya, perakendeye ve e-ticarete kadar uzanan farklı sektörlerdeki firmaların iş süreçleri hızlanırken, maliyeti azalıyor, iş verimliliği artıyor.

Bu sayede uzaktan çözüm modeli ve teknolojisiyle toplam çözüm bulma süresi kısalıyor. Çalışanın bilgisayarında oluşan yazılım sorunları uzaktan hızlıca çözülürken; donanım sorunlarına yerinde destek veriliyor, parça değişikliğinde ise teknik servis hizmeti sunuluyor.

Çalışanın karşılaştığı sık tekrarlanan sorunlar tespit edilerek kökten ve kalıcı çözüm sağlanıyor. Böylece oluşan cihaz sorunları nedeniyle iş süreçleri kesintiye uğramıyor, müşterilerin ve çalışanların memnuniyetinde yüzde 93'e kadar artış yaşanıyor.

Dijital Yardım Masası'nda yaşanabilecek aksaklıklar da Turkcell Global Bilgi'nin bir diğer dijital hizmeti olan Sesli Yanıt Sistemi (IVR) teknolojisiyle önleniyor.

Kullanıcının cihazına önceden kurulan otomasyon yazılım, sorunu kullanıcıdan daha önce görerek, problemi henüz kullanıcı fark etmeden çözüme kavuşturuyor.

Yazılı ve sesli kanallardan da ulaşılabilen Dijital Yardım Masası, yapay zekayla da etkileşim içinde çalışıyor. Sistemdeki robot yazışma uygulaması sayesinde, yazışma analiz ediliyor ve otomasyon üzerinden uygulamalara bağlanılarak insan eforu gerektirmeyen bir süreç yönetiliyor. Ayrıca dinleme özelliğine sahip speech to text teknolojisiyle telefon yoluyla sisteme ulaşan kullanıcıyı, ilgili uygulamalara bağlayarak sorunu çözüyor. Dijital Yardım Masası'nda kullanıcılara mobil cihaz desteği de sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi Teknolojik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Arslan, dijitalleşmeyle ve uzaktan çalışmayla işler hızlanınca pek çok sektörde dijital teknik destek ve çözüm ortağı arayışının arttığını belirtti.

Arslan, şunları kaydetti:

"Şirketler artan teknik destek ihtiyaçları için dijital çözümlere yaklaştı. Öte yandan vaktinin kıymetini bilen çalışanlar ise teknik ve donanımsal sorunlardan doğabilecek performans kaybı yaşamak istemiyor, bu sorunları çabucak çözmek istiyorlar. Bu noktada güçlü bir dijital kasa sahip yerli bir çözüm ortağı olarak, müşterilerimize çok kısa sürede çözümler sağlayan benzersiz dijital hizmetler sunuyoruz. Bunlardan biri olan Dijital Yardım Masası hizmetimizle, müşterilerimizin çözüm oranını sadece ilk 6 ayda yüzde 60 artırırken, iş süreçlerinin kesintisiz işlemesini sağlayarak hem operasyonel hem de dolaylı olarak ticari fayda sağladık."

Arslan, Turkcell Global Bilgi, yenilikçi teknolojileriyle firmaların yerli çözümlere ulaşmasını sağlayarak ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkı sağladığını belirtti.

Geçen yılın aynı dönemine göre Dijital Yardım Masası ürününün tercih edilmesinde de yüzde 30 artış yakaladıklarını belirten Arslan, "Son olarak yurt dışında ve yurt içinde telekomünikasyondan, üretime, tekstilden, medyaya, sigortadan, perakende sektörüne birçok farklı firmaya Dijital Yardım Masası hizmetini uzaktan ve yerinde sağlıyoruz. Müşterilerimizin 9 farklı ülkedeki tüm çalışanlarını Dijital Yardım Masası hizmetimizle buluşturarak hızlı ve dijital çözüm almasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, yılın geri kalanında da firmaların dijital dönüşümlerini ve bu alandaki taleplerini karşılamaya odaklandıklarını, belirterek, "Unutmayalım ki kaynakların verimli kullanımı, teknolojiyi iş süreçlerine adapte etmekle mümkün." açıklamasında bulundu.