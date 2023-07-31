Turkcell Global Bilgi, genç mühendislere kariyer fırsatları sunan Techno Camp 2023 programını başlattı

Turkcell Global Bilgi'nin teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen genç mühendislere kariyer ve gelişim fırsatları sunan Techno Camp 2023 programı başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Global Bilgi'nin düzenlediği ve geleneksel hale gelen Techno Camp programına bu yıl teknoloji alanında kariyerine yön vermek isteyen 4 bin mühendis başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 52 teknoloji mühendisi eğitimlere katılmaya hak kazandı.

Program kapsamında "Yazılım ve Veri Analitiği" başlığı altında; programlama dillerinden yapay zekaya, kurumsal çözümlerden iş zekasına ve çevik kültüre, müşteri deneyimi teknolojilerinden network altyapı teknolojilerine ve robotik süreç otomasyonuna (RPA) kadar pek çok farklı alanda eğitimler veriliyor.

"Techno Camp ile genç mühendisleri iş hayatına kazandırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, teknolojiye ve gençlere yatırım yapmaya çok önem verdiklerini belirterek, Techno Camp 2023 programına bu yıl da 4 binin üzerinde mühendis başvurusu aldıklarını bildirdi.

Yüksek başvuru sayısına erişmelerinin mühendislerle ortak hayallerinin olduğunu gösterdiğini belirten Çavdar, şunları kaydetti:

"Yeni mühendislerin iş hayatına katılımını güçlendirmek, onları yeni teknolojilere hazırlamak ve hayallerini paylaşarak büyütmek için başlattığımız programa gençlerin gösterdiği ilgi motivasyonumuzu daha da artırıyor. Techno Camp 2023 programımızla teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen 52 genç mühendisimiz 2 ay boyunca teorik ve pratik eğitimlerden oluşan bir eğitim alacak. Mühendislerimiz program sonunda, şirketimizde teknoloji alanında uzman pozisyonlarında kariyerlerine yön verecekler. Bugüne kadar gerçekleştirilen Techno Camp programlarından şirketimize katılıp ses getiren işlere imza atan çalışanlarımızı da bu noktada gururla hatırlamak isterim."

Çavdar, Techno Camp ile genç mühendislerin gelişimine katkı sağlarken diğer yandan da kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olduklarını belirterek, "Programımıza olan ilginin verdiği motivasyon ile gençlerin iş hayatına katılımı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.