Turkcell Global Bilgi, Dijital Yardım Masası ile İş Süreçlerine Çözüm Sunuyor

Turkcell Global Bilgi Teknolojik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Arslan, kurumsal müşterilere sundukları yerli servislerinden 'Dijital Yardım Masası' ile firmaların iş süreçlerinde yaşadığı sorunlara yurt içinde ve yurt dışında; uçtan uca uzaktan ve yerinde çözüm seçeneği sunduklarını söyledi. Arslan, "Müşterilerimizin çözüm oranını sadece ilk 6 ayda yüzde 60 arttırırken, iş süreçlerinin kesintisiz işlemesini sağlayarak hem operasyonel hem de dolaylı olarak ticari fayda sağladık" dedi.

Çalışanların karşılaştığı yazılım ve donanım sorunlarına henüz sorun hissedilmeden dahi teknik destek sunmayı hedefleyen 'Dijital Yardım Masası'yla; telekomünikasyondan üretime, sigortadan medyaya, perakendeye ve e-ticarete kadar uzanan farklı sektörlerdeki firmaların iş süreçleri hızlanırken, maliyeti azalıyor, iş verimliliği artıyor. Çalışanın bilgisayarında oluşan yazılım sorunları uzaktan çözülürken; donanım sorunlarına yerinde destek veriliyor, parça değişikliğinde ise teknik servis hizmeti sunuluyor.

GÖRÜNMEYEN SORUNLARI ÖNCEDEN TESPİT EDİYOR

Arslan; "Dijitalleşmeyle ve uzaktan çalışmayla işler hızlanınca pek çok sektörde dijital teknik destek ve çözüm ortağı arayışı da arttı. Şirketler artan teknik destek ihtiyaçları için dijital çözümlere yaklaştı. Öte yandan vaktinin kıymetini bilen çalışanlar ise teknik ve donanımsal sorunlardan doğabilecek performans kaybı yaşamak istemiyor, bu sorunları çabucak çözmek istiyorlar. Bu noktada güçlü bir dijital kasa sahip yerli bir çözüm ortağı olarak; müşterilerimize çok kısa sürede çözümler sağlayan benzersiz dijital hizmetler sunuyoruz. Bunlardan biri olan Dijital Yardım Masası hizmetimizle; müşterilerimizin çözüm oranını sadece ilk 6 ayda yüzde 60 arttırırken, iş süreçlerinin kesintisiz işlemesini sağlayarak hem operasyonel hem de dolaylı olarak ticari fayda sağladık" diye konuştu.

MÜŞTERİ TALEBİNDE YÜZDE 30 ARTIŞ, 9 FARKLI ÜLKEDE MÜŞTERİ PORTFÖYÜ

"Turkcell Global Bilgi, yenilikçi teknolojileriyle firmaların yerli çözümlere ulaşmasını sağlayarak ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkı sağlıyor" diyen Cengiz Arslan Dijital Yardım Masası ürününe yönelik yurt içi ve yurt dışındaki artan taleple ilgili de şunları söyledi:

"Geçen yılın aynı dönemine göre Dijital Yardım Masası ürünümüzün tercih edilmesinde de yüzde 30 oranında artış yakaladık. Son olarak yurt dışında ve yurt içinde telekomünikasyondan, üretime, tekstilden, medyaya, sigortadan, perakende sektörüne birçok farklı firmaya Dijital Yardım Masası hizmetini uzaktan ve yerinde sağlıyoruz. Müşterilerimizin 9 farklı ülkedeki tüm çalışanlarını Dijital Yardım Masası hizmetimizle buluşturarak hızlı ve dijital çözüm almasını sağlıyoruz. Yılın geri kalanında da firmaların dijital dönüşümlerini ve bu alandaki taleplerini karşılamaya odaklanıyoruz. Unutmayalım ki kaynakların verimli kullanımı, teknolojiyi iş süreçlerine adapte etmekle mümkün."

Dijital Yardım Masası'nda yaşanabilecek aksaklıklar da bir diğer dijital hizmeti olan Sesli Yanıt Sistemi (IVR) teknolojisiyle önleniyor. Kullanıcının cihazına önceden kurulan otomasyon yazılım, sorunu kullanıcıdan daha önce görerek, problemi henüz kullanıcı fark etmeden çözüme kavuşturuyor. Yazılı ve sesli kanallardan da ulaşılabilen Dijital Yardım Masası, yapay zekayla da etkileşim içinde çalışıyor. Sistemdeki robot yazışma uygulaması sayesinde; yazışma analiz ediliyor ve otomasyon üzerinden uygulamalara bağlanılarak insan eforu gerektirmeyen bir süreç yönetiliyor. Ayrıca dinleme özelliğine sahip 'speech to text' teknolojisiyle telefon yoluyla sisteme ulaşan kullanıcıyı, ilgili uygulamalara bağlayarak sorunu çözüyor. Dijital Yardım Masası'nda kullanıcılara mobil cihaz desteği de sunuluyor.