Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç: Yapay Zeka Tehlike mi Yoksa Fırsat mı?

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, yapay zekanın insanların yerini almayacağını ifade etti. Yapay zekanın tehlikeleri ve fırsatları üzerine yapılan oturumda önemli konulara değinildi.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, TRT World Forum'da yer alan "Çok Bilmiş Yapay Zeka: Yaratıcı Potansiyel mi Yıkıcı Musibet mi?" oturumunda açıklamalar yaptı. Buna göre Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, yapay zekanın insanların yerini almayacağını ifade etti.

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Yapay zeka özellikle 2023 yılında büyük bir sıçrama yaptı. ChatGPT ile başlayan trend, Amazon, Google gibi devlerin de bu pazara girmesiyle, pazarın pastası da büyüdü. Ali Taha Koç'ta bu anlamda yapay zekanın tehlike ve fırsatlarının konuşulduğu oturumda önemli konulara değindi.

Turkcell olarak yapay zekaya büyük yatırım yaptıklarını açıklayan Koç, yapay zekanın insanların yerini alacağı korkusunun yersiz olduğu görüşünde. Genel Müdür Koç, yapay zekanın değil yapay zekayı kullanabilenlerin, kullanmayanların yerini alacağını açıkladı.

Ali Taha Koç, yapay zekanın manipülasyonuna ve dezenformasyona karşı da uyarılar yaptı. Bu anlamda her alanda ve herkesin kullanabileceği kadar basit olan yapay zekanın yanıltıcı sonuçlarına karşı insan odaklı olması gerektiğine vurgu yaptı. Turkcell Genel Müdürü, kurumsal olarak bu ilkeyi 2020 yılında kabul ettiklerini de hatırlattı. Koç, bu anlamda firmanın profesyonel anlamda sorumluluk sahibi bir yapay zeka politikası olduğunu da söyledi.

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Ali Taha Koç, Turkcell olarak yapay zeka konusunda veri gizliliğine de önem verdiklerini açıkladı. Koç'a göre bu anlamda yapay zeka teknolojileri şeffaf ve güvenli bir yapıya sahip olmalı.

Genel Müdür, Turkcell olarak en önem verdiklerinin ise yapay zeka konusunda paylaşım ve işbirliğine önem verdiklerinin de altını çizdi. Ancak Koç'a göre dünyada bu tür bir yaklaşım yapay zeka yoluyla insanlık için daha iyi bir gelecek kurulmasını sağlar.

Genel Müdür Koç, dijitalleşme sonrası herkesin devasa miktarda veri yarattığını ve burada yapay zekanın dikkatli kullanılması gerektiğinin de altını çizdi. Buna karşın Genel Müdür Koç, yapay zekanın kötü olarak lanse edenlerin genel olarak bu işe büyük yatırımlar yaptığına da dikkat çekti.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, teknolojinin insan yararına kullanılan sosyal bir araç olması gerektiğine vurgu yaptı ve şu an da yapay zekanın çok iyi bir dijital asistan olduğunu kaydetti.

Koç'a göre yapay zeka tarafından oluşturulan herhangi bir algoritmanın insanın çapraz kontrolünden geçmesi gerektiğine de dikkat çekti. Yapay zekanın çok fazla fikir yarattığını söyleyen Turkcell Genel Müdürü, bu verilerin doğru kullanılması açısından insanın önemine vurgu yaptı.