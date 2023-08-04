Turkcell, çocuklara teknolojiyi doğru kullanmayı öğreten Galaksel oyununu kullanıma açtı

Turkcell, çocukların teknolojiyi doğru kullanmaları hedefiyle hayata geçirdiği Galaksel oyununu kullanıma açtığını duyurdu. Oyun, siber zorbalıktan bilgi güvenliğine, kişisel sınırların belirlenmesinden internet sitelerinin emniyetine kadar pek çok konuda içerikler sunuyor.

Çocuklara dijitaldeki bilgi güvenliğini eğitici bir oyunla öğretmeyi hedefleyen Turkcell, geliştirdiği Galaksel oyununu ücretsiz olarak kullanıma açtı. Proje ile çocuklara teknolojinin doğru kullanımında kılavuz olmak, ebeveynlerde de farkındalığı artırmak amaçlanıyor. Turkcell çocuk tarifesi kullananlar, Galaksel'i datalarından harcamadan oynayabiliyor.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnternet bir yandan sunduğu olanaklarla herkesin eşit bilgiye erişimini sağlarken sınırlamaların kalmadığı bir dünyaya da kapı açıyor. Ebeveynlerin farkında olmadıkları tehlikelerden çocuklarını koruyabilmelerinde en önemli yollardan biri ise onları internete hazırlamaları. Turkcell'in bu amaçla geliştirdiği Galaksel; siber zorbalıktan bilgi güvenliğine, internet sitelerinin emniyetinden kişisel sınırların belirlenmesine kadar birçok önemli konuyu ele alıyor."

"Proje sayesinde çocukların kavramaları zor olan bu konuları oyun yöntemi ile eğlenerek öğrenmeleri sağlanıyor. Oyun içinde yapılan testlerle, çocukların dijital bilgi güvenliği alanındaki güçlü yönleri veya geliştirmeleri gereken konular belirleniyor. Rapor kısmında ise ebeveynlerin çocuklarının gelişimlerini takip etmesi hedefleniyor. Bu sayede anne ve babalar, dijital ayak izi ve dijital vatandaşlıkla ilgili temel ve güvenli bilgileri edinen çocuklarının online dünyaya hazır olup olmadıklarını buradan kontrol edebiliyor."

"Çocuk İçin İçerik Derneği'nin görüşü de alınarak tasarlanan Galaksel oyunu, çocukların seveceği uzay ve süper kahraman temalarıyla tasarlandı. Oyunda bilgi güvenliğine dikkat edilirken çocukların süper kahraman olarak puan topladığı bir içerik kurgulandı. Galaksel oyununda çocuklar, hikayedeki boşlukları tamamlarken mantıksal düşünmeye teşvik edilerek problem çözme yeteneklerini geliştirebiliyorlar. Herkesin ücretsiz kullanabildiği oyuna galaksel.com.tr üzerinden ulaşılabilir."